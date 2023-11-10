Мобильные группы Минцифры осуществляют выездное документирование населения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, центры мобильных групп оснащены всем необходимым оборудованием для регистрации и документирования населения, в частности осуществляется в городах и населенных пунктах. Так, ЦМГ функционируют в городах Бишкек и Ош, а также в следующих регионах: г. Базар-Коргон (Джалал-Абадская область), г. Джалал-Абад (Джалал-Абадская область), г. Баткен (Баткенская область), г. Раззаков (Баткенская область), г. Узген (Ошская область), г. Талас (Таласская область), г. Нарын (Нарынская область), Кочкорский район (Нарынская область), с. Кызыл-Суу (Иссык-Кульская область), г. Каракол (Иссык-Кульская область), Сокулукский район (Чуйская область).