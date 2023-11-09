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Юные робототехники из КР завоевали серебро на фестивале "RoboLand 2023"

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- Назгуль Абдыразакова
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Юные робототехники из Кыргызстана завоевали серебро на фестивале "RoboLand 2023" среди 300 команд. Об этом сообщает Национальная детская инженерно-техническая академия "Алтын туйун".

По ее данным, международный фестиваль "RoboLand 2023" проходил с 3 по 4 ноября в казахстанском городе Караганда и собрал участников из

Казахстана, Кыргызстана, России, Узбекистана и Грузии в возрастном диапазоне от 4 до 18 лет. Нашу страну представляли воспитанники

Национальной детской инженерно-технической академии "Алтын туйун":

Советканов Ринат, Козлов Георгий, Кадурин Руслан, Акунов Тимур, Скреминский Роман, Джунушев Акылали под руководством педагогов

академии Ключарева Д.А., Садыкова Э.Д. и Казыбаева Д.Ж.

Фестиваль включал в себя 16 различных номинаций, среди которых Robot Mouse, робогеометрия, мини-футбол управляемых роботов, прохождение роботами лабиринта, робо-сумо, биатлон, тенге алу, прохождение полосы препятствий и многие другие. В творческой категории Level-3, где требовалось создать робота, способного взаимодействовать с детьми, команда Дастана Казыбаева "Genesius" – Советканов Ринат и Козлов Георгий - заняла второе место.

Судьи оценивали визуальное впечатление, процесс реализации проекта и его защиту. По всем критериям кыргызстанские робототехники показали одни из лучших результатов.


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URL: https://www.vb.kg/433364
Теги:
дети, наука, Кыргызстан, робот
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