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Садыр Жапаров вылетел в Париж для участия в саммите "Одна планета"

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- Назгуль Абдыразакова
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Глава государства Садыр Жапаров по приглашению президента Французской Республики Эммануэля Макрона 9-11 ноября совершит рабочий визит во Францию для участия в саммите "Одна планета" в рамках Парижского форума мира. Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Кыргызской Республики Муратбек Азымбакиев.

"Глава государства также примет участие на 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО.

В рамках визита Садыр Жапаров проведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, Генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле, Генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Матиасом Корманом, с руководством французских компаний в сфере энергетики "Électricité de France" (EDF) и "Total".

В ходе визита запланировано проведение первого кыргызско-французского бизнес-форума с участием Президента Садыра Жапарова", - сообщил Муратбек Азымбакиев.

Напомним, Садыр Жапаров 8-9 ноября находился с рабочим визитом в городе Ташкент.


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URL: https://www.vb.kg/433365
Теги:
Садыр Жапаров, саммит, Франция, Кыргызстан
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