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Warner Bros Pictures планирует снять ролик о Кыргызской Республике

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- Назгуль Абдыразакова
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Warner Bros Pictures планирует снять ролик о Кыргызской Республике. Об этом сообщает пресс-служба Фонда развития туризма в КР.

По ее данным, одна из трех основных мировых туристических выставок, WTM London, прошла в Великобритании. Ежегодно свой туристический потенциал на ней представляет 184 страны, в том числе Кыргызская Республика. О наших туристических возможностях рассказывали представители 14 крупнейших туркомпаний Кыргызстана и Фонда поддержки развития туризма в Кыргызской Республике.

Национальный павильон Кыргызстана открыли президент Фонда поддержки развития туризма Абылкасым Шерниязов и чрезвычайный и полномочный посол КР в Великобритании Улан Джусупов. В течение трех дней на нем проходили сотни встреч, программа была расписана буквально по минутам. Туристические компании, системы онлайн-бронирования, маркетинговые агентства – тематика обсуждаемых вопросов была очень обширной.

Наша страна интересна в мире. Не просто как новое направление, которое туристы только начинают для себя открывать. Но и как дестинация, опирающаяся на принципы устойчивого туризма, очень уважаемые в мире. В этой связи иностранцев очень интересуют глэмпинги и юрты как альтернативные средства размещения, экологичные и аутентичные. Спрашивали посетители и о том, чем можно в Кыргызстане заняться. Особенно востребован экстремальный туризм - трекинги по горам и озерам, сплавы по горным рекам. А также туры сразу по нескольким странам Центральной Азии.

На выставке было много запросов от зарубежных тревел-блогеров, которые хотели бы побывать в Кыргызстане и рассказать подписчикам о своих впечатлениях. А представители компании Warner Bros. планируют снять ролик о Кыргызстане. Обо всем многообразии туристических возможностей Кыргызской Республики им рассказал вице-президент Фонда Максат Усубалиев.

Фонд поддержки развития туризма участвовал в WTM London второй раз, укрепляя и расширяя налаженные годом ранее контакты.


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URL: https://www.vb.kg/433367
Теги:
кино, США, туризм, Кыргызстан
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