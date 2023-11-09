Таможенники КР задержали в аэропорту груз с шестью тоннами маковой соломы

Таможня "Манас" пресекла попытку ввоза более 6 тонн наркотической маковой соломы, сообщили в пресс-службе ГТС.

Как отмечается, на территории склада временного хранения "К.М.М" был задержан груз 24 тонны кондитерского мака.

"По ранее полученным оперативным сведениям и в ходе таможенного контроля выявлено, что среди пищевого мака была сокрыта маковая солома содержащая наркотически активные алкалоиды опия, общим весом более шести тонн. Маковая солома считается наркотическим средством и запрещена к распространению на территории Кыргызстана. Для определения точного веса наркотических средств будет назначена судебная экспертиза", - говорится в сообщении Таможенной службы.

Отметим, что таможенной службой впервые за всю историю существования пресечен ввоз особо крупной партии наркотического средства в рамках одного случая.