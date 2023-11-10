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В Бишкеке прошла презентация книги "История "Одного пояса-одного пути"

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- Бакыт Басарбек
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В Бишкеке прошла презентация книги "История "Одного пояса-одного пути" в Центральной Азии: Реализованные проекты и личные истории". Мероприятие было организовано ОсОО "Центральноазиатский Шелковый путь" в рамках инициативы "Один пояс - один путь".

В презентации приняли участие депутат ЖК Исхак Масалиев, руководитель ОсОО "Центральноазиатский Шелковый путь" Нурсултан Сулайманов, историк и журналист Кыяс Молдокасымов, академик РАЕН и профессор Мурат Суюнбаев, кандидат медицинских наук Бактыбек Саипбаев, преподаватели и студенты вузов Бишкека.

В вышедшей книге собраны яркие и живые истории о том, как инициатива "Одного пояса-одного пути", выдвинутая председателем КНР Си Цзиньпином, приносит пользу Кыргызстану и другим народам стран вдоль "Пояса и пути".

Участники мероприятия поделились своими мнениями по поводу выпущенной книги и, в частности, проекта "Один пояс – один путь".

"Мы должны понимать, что этот проект сулит нашей стране выгодные перспективы. Но при этом каждый из нас должен внести свой вклад, и особенно это касается молодежи. Ведь договариваются президенты, а строит уже народ, государство, то есть вы сами", - сказал, в частности, депутат ЖК Исхак Масалиев.

С приветственным словом выступил один из составителей книги, журналист и общественный деятель Суйунбек Шамшиев, который пояснил, что в данном произведении представлены результаты деятельности инициативы "Один пояс – один путь" за 10 лет как и в самом Кыргызстане, так и во всей Центральной Азии.

В заключение презентации гости получили по одному экземпляру книги.


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URL: https://www.vb.kg/433381
Теги:
Китай, книги, сотрудничество, Кыргызстан
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