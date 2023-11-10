Садыр Жапаров поздравил молодежь Кыргызстана с праздником

Президент Садыр Жапаров сегодня, 10 ноября, поздравил кыргызстанцев с Днем молодежи. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Дорогие друзья!

Искренне поздравляю вас с Днем молодежи! Меня радует, что сегодня растет роль и участие нашей молодежи в реализации общественно-политических и экономических реформ, направленных на развитие нового Кыргызстана. Сотни молодых соотечественников вносят достойный вклад в развитие общества, имеют активную гражданскую позицию, работают на руководящих должностях во всех ветвях власти.

Интересы молодежи занимают важное место в политике нашего государства. В целях совершенствования государственной молодежной политики был подписан и введен в действие Закон Кыргызской Республики "О молодежи". Уверен, что он будет способствовать созданию условий для развития потенциала молодежи.

Также со стороны государства проводятся важные мероприятия в поддержку молодежи. В ближайшее время планируется проведение молодежного форума "Кыялымдагы Кыргызстан", в котором примут участие молодые люди со всех уголков Кыргызстана.

Дорогие соотечественники, юноши и девушки, сегодня мы все являемся свидетелями того, как быстро и кардинально меняется мир, наряду с позитивными изменениями, происходящими в жизни общества, существуют вызовы, которые, к сожалению, негативно сказываются на внутреннем мире, сознании подрастающего поколения. В таких ситуациях защита подрастающего поколения, наших детей от негативного воздействия различных деструктивных сил, влияния нетрадиционных религиозных течений остается для каждого из нас самой актуальной задачей.

Мы продолжим начатую масштабную работу по сохранению национальных традиций, воспитанию молодежи в духе любви к родине и приверженности идеям государственности, раскрытию талантов и способностей юношей и девушек.

Также остро стоят вопросы получения молодежью качественного образования, владения родным языком, обеспечения доступным жильем и рабочими местами, уменьшения миграционных потоков. Такие серьезные проблемы находятся в центре внимания государства.

В суровых условиях современной мировой конкуренции потребность в кадрах с высоким интеллектуальным потенциалом растет больше, чем когда-либо прежде. В этих условиях мы должны инвестировать в нашу молодежь как ресурсный капитал, который может вывести развитие нашей страны на высокий уровень, открыть новые возможности.

В условиях строительства нового Кыргызстана молодежная политика будет основным рычагом всех направлений государственной политики. Молодежь – главная движущая сила нашей страны!

Дорогие друзья!

Мы всегда будем поддерживать ваши инициативы, инновационные проекты и продолжать привлекать вас на государственную службу.

Вы – наше будущее и надежда нашего государства, все делается для вашего благополучия. Молодежь – это могущество и авторитет нашей Родины.

Я очень горжусь молодежью Кыргызстана!", - говорится в поздравлении президента.