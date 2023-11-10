В Бишкеке камера зафиксировала похищение ребенка

В Бишкеке сотрудники милиции нашли и вернули родителям ранее похищенного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба УВД Свердловского района.

По ее данным, 9 ноября в милицию обратилась гражданка С.М. с просьбой принять меры в отношении неизвестных, которые в этот же день находясь в одном из игровых залов по улице Ж.Жолу г.Бишкек, похитили ее несовершеннолетнюю дочь Т.М. 2020 года рождения и скрылись в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 165 (Похищение человека) УК Кыргызской Республики.

Незамедлительно по тревоге был поднят весь личный состав столичной милиции и в ходе проведения следственных, оперативно-розыскных мероприятий были установлены и доставлены в следственную службуТ.А. 2010 года рождения и гражданка Р.М. 1998 года рождения.

В настоящее время устанавливается подробности происшествия.