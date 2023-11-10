Погода
$ 89.34 - 89.72
€ 95.20 - 96.20

В Бишкеке камера зафиксировала похищение ребенка

481  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке сотрудники милиции нашли и вернули родителям ранее похищенного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба УВД Свердловского района.

По ее данным, 9 ноября в милицию обратилась гражданка С.М. с просьбой принять меры в отношении неизвестных, которые в этот же день находясь в одном из игровых залов по улице Ж.Жолу г.Бишкек, похитили ее несовершеннолетнюю дочь Т.М. 2020 года рождения и скрылись в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 165 (Похищение человека) УК Кыргызской Республики.

Незамедлительно по тревоге был поднят весь личный состав столичной милиции и в ходе проведения следственных, оперативно-розыскных мероприятий были установлены и доставлены в следственную службуТ.А. 2010 года рождения и гражданка Р.М. 1998 года рождения.

В настоящее время устанавливается подробности происшествия.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/433389
Теги:
задержание, несовершеннолетние, похищение, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  