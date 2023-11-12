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В Бишкеке устраняют дорожные дефекты

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Муниципальное предприятие "Бишкекасфальтсервис" устраняет дорожные дефекты. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, бригада предприятия устранила дефекты на центральных улицах столицы и перешла на второстепенные.

Так, за последние два месяца сотрудники устранили дефекты на 27 отрезках улицы и закрыли ямы более 2 153 м2. За этот же период после ремонта теплосетей предприятие устранило перекопы на 588,3 м2 на 26 объектах.

Также были закрыты перекопы ПЭУ "Бишкекводоканал" на 8 объектах, площадь которого в сумме составила 220 м2.


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URL: https://www.vb.kg/433390
Теги:
мэрия, Бишкек, ремонт дорог
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