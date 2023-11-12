Между двумя жилмассивами Бишкека может появиться пешеходный мост

На территории Первомайского района между жилмассивами "Алтын-Казык" и "Калыс-Ордо" планируется построить пешеходный мост. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, проект обсудили первый заместитель главы Райым Жолдошов с представителями агентства развития города Бишкек и привлечения инвестиций, Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (SDC), компании "GFA Consulting Group GmbH", общественного объединения "Ресурсный центр для пожилых", МТУ №16.

В итоге участниками решено направить заявку в МП "Бишкекглавархитектура" на разработку рабочего проекта для строительства моста, также, планируется софинансирование в размере 30% с местного бюджета, а остальные 70% берёт на себя посольство Швейцарии в КР.

Отметим, что встреча состоялась в рамках 1-фазы партнерского проекта "Аракет – за улучшение жизни в новостройках Кыргызстана" реализуемого ОО "Ресурсный центр для пожилых", компанией "GFA Consulting Group GmbH" при поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (SDC), Посольства Швейцарии в КР.

Общей целью является улучшение условий жизни уязвимых групп населения жилых массивов, а также создание благоприятного климата для сотрудничества между жителями и органами власти.