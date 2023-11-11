В Бишкеке женщина, несмотря на крики девочки, забрала ее из школы (видео)

В редакцию vb.kg обратился 40-летний житель Бишкека, который один воспитывает двоих детей.

По его словам, 4 октября 2023 года его бывшая супруга Венера Сатарова забрала их 8-летнюю дочь Наиму Рахмандиллаеву во время учебных занятий против ее воли, местонахождение которой до сих пор остается неизвестным. Мужчина подозревает, что у супруги может быть психологическое расстройство.

Сотрудники школы сняли на видео момент, где видно, как женщина, несмотря на крики ребенка, забирает ее из учебного учреждения.

Обеспокоенный отец обращается к президенту Садыру Жапарову и главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву с просьбой установить местонахождение ребенка и обеспечить ее благополучие.

По словам мужчины, он обращался в милицию, но результатов пока нет.

"Мы с ней поженились в 2012 году и развелись в 2019 году. За все время семейной жизни жена не уделяла должного внимания двоим нашим детям", - рассказал он.

Наша редакция готова выслушать версию и второй стороны.