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В Бишкеке женщина, несмотря на крики девочки, забрала ее из школы (видео)

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- Бермет Таалайбекова
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В редакцию vb.kg обратился 40-летний житель Бишкека, который один воспитывает двоих детей.

По его словам, 4 октября 2023 года его бывшая супруга Венера Сатарова забрала их 8-летнюю дочь Наиму Рахмандиллаеву во время учебных занятий против ее воли, местонахождение которой до сих пор остается неизвестным. Мужчина подозревает, что у супруги может быть психологическое расстройство.

Сотрудники школы сняли на видео момент, где видно, как женщина, несмотря на крики ребенка, забирает ее из учебного учреждения.

Обеспокоенный отец обращается к президенту Садыру Жапарову и главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву с просьбой установить местонахождение ребенка и обеспечить ее благополучие.

По словам мужчины, он обращался в милицию, но результатов пока нет.

"Мы с ней поженились в 2012 году и развелись в 2019 году. За все время семейной жизни жена не уделяла должного внимания двоим нашим детям", - рассказал он.

Наша редакция готова выслушать версию и второй стороны.


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URL: https://www.vb.kg/433392
Теги:
дети, похищение, Бишкек, семья
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