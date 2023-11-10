Мир неограниченного общения в приложениях для знакомств

Скажите честно, вы чувствуете себя одиноким? Мы почти уверены, что иногда такое ощущение у вас возникает. К сожалению, это очень распространенная проблема в современном мире. Многие при этом недооценивают ее серьезность и считают в принципе нормальным явлением. И это неправильно!

Конечно, сегодня интернет способен заменить собой любое общение. Да и вообще в Сети можно делать все больше: учиться, работать, общаться с друзьями, смотреть кино и сериалы, делать покупки и даже путешествовать. Но может ли это заменить реальное общение и взаимодействие с людьми? Не совсем.

Сегодня попытаемся разобраться, насколько серьезна проблема одиночества в современном мире, кто чаще всего с ней сталкивается и как такой простой формат, как случайный видеочат, может все исправить. Обещаем, будет интересно!

Всемирная пандемия одиночества и ее последствия

Когда вы просто выходите на улицу, может показаться, что никакой глобальной проблемы одиночества нет. Вокруг прогуливаются влюбленные парочки, прохожие беседуют с кем-то по телефону или активно переписываются, разговаривают по видеосвязи и так далее. Создается впечатление, что у каждого встречного активная социальная жизнь. Но это не так.

Для лучшего понимания поделимся некоторой статистикой!

В США 52% жителей, сообщают, что чувствуют себя одинокими. А 47% говорят, что все их связи с другими людьми не имеют никакого смысла. Только 59% опрошенных говорят, что у них есть лучший друг. А 12% утверждают, что у них вообще нет близких друзей.

Не лучше ситуация и в Великобритании. Здесь в период с декабря 2021 года по февраль 2022 года более 3,3 млн человек "хронически одиноки". В апреле и мае 2021 года их было гораздо меньше - 2,6 млн. Ситуация, как видите, усугубляется. Около миллиона из всех хронически одиноких - это молодежь в возрасте 16-29 лет.

Многие специалисты убеждены, что причина такой динамики - это коронавирус Covid-19. Но это лишь отчасти правда. На деле и до пандемии количество одиноких людей в мире увеличивалось, пусть и не так активно. Поэтому винить исключительно коронавирус определенно неправильно.

Но насколько серьезна проблема одиночества в современном мире?

Казалось бы, ничего критичного в этом нет. Ведь человек довольно быстро адаптируется к разным условиям и может вполне комфортно чувствовать себя без постоянной коммуникации с другими людьми. А ведь еще есть множество интровертов, которые предпочитают быть наедине с собой. Возможно, нет ничего плохого в одиночестве?

Конечно же, это не так!

Человек - существо социальное. Даже самому закоренелому интроверту требуется общение с другими людьми. А уж для экстравертов это и вовсе жизненная необходимость. Одиночество - это большая проблема для всех. А его последствия могут быть крайне серьезными:

риск преждевременной смерти увеличивается на 26%; продолжительное одиночество наносит такой же вред для здоровья, как выкуривание 15 сигарет в день; одиночество вреднее ожирения; одиночество повышает риск развития ишемической болезни сердца и инсульта; возможны нарушения когнитивных функций и даже развитие деменции.

Вот вам еще немного статистики!

Ожидается, что к 2025/2026 году только в Британии будет более 2 миллионов одиноких людей старше 50 лет. Уже сегодня около полумиллиона пожилых людей в стране в течение 5-6 дней в неделю вообще не общаются ни с кем. 59% людей старше 85-ти живут одни. Около 3,9 миллиона пожилых людей считают своей главной компанией телевизор.

Все это действительно заставляет задуматься о проблеме и осознать всю ее серьезность. Но проблему важно не просто осознать и принять, но и найти ее решение. Как раз с этим решением мы и хотим вам помочь!

Случайный видеочат: оптимальный формат для тех, кто борется с одиночеством

Случайный видеочат - это сайт или приложение, главная функция которого - соединять по видеосвязи случайных пользователей. Это довольно простой формат коммуникации, который при этом обладает целым рядом преимуществ:

помогает каждый день общаться с новыми людьми, поддерживая социальные связи; избавляет от гнетущего чувства одиночества и закрытости от внешнего мира; позволяет найти новых друзей или даже встретить свою любовь.

Видеочат - хороший выбор для тех, кому по тем или иным причинам не подходит классический формат онлайн-знакомств. Кроме того, общение здесь даже удобнее. Ведь не нужно долго регистрироваться, проходить различные личностные тесты, заполнять десятки полей в профиле и т. д. Буквально несколько кликов, и вот вы уже общаетесь с новым интересным человеком. Очень удобно!

Единственный серьезный недостаток случайных видеочатов состоит в следующем. Если связь оборвется до того, как вы с собеседником обменяетесь контактами, найти друг друга будет крайне сложно. Потому как шансы, что система вновь вас соединит, крайне малы. Правда, есть площадки с функцией повторного подключения, что полностью решает эту проблему.

Какие же видеочаты стоит использовать?

Omegle

Это первый в истории случайный видеочат, работающий с 2009 года. У Omegle минимум настроек поиска и даже нет гендерного фильтра, что доставляет определенные неудобства. Зато есть поиск по интересам, с помощью которого гораздо проще находить единомышленников.

CooMeet

Прекрасный чатрандом с девушками для мужчин, желающих общаться исключительно с прекрасным полом. CooMeet всегда соединяет мужчин с только с девушками и тем самым экономит просто массу времени. А еще в сервисе есть встроенный переводчик текстовых сообщений. Так что вы сможете легко общаться даже с собеседниками из других стран. Удобные приложения для iOS и Android также присутствуют.

Hippo

Случайный видеочат для быстрых знакомств с рандомными людьми. Hippo для удобства предлагает гендерный фильтр, но работает он не так эффективно, как в CooMeet. Интересная функция приложения: изображение с вашей камеры по умолчанию размыто. Вы можете продолжить скрывать свое лицо или убрать размытие, когда решите открыться собеседнику в полной мере. Полезно для конфиденциальности.

LuckyCrush

Современный видеочат для общения с незнакомыми людьми со всего света. Сервис порадует пользователей стильным дизайном, скоростью работы и удобством. Однако без регистрации использовать LuckyCrush не получится. Поэтому сами решайте, подходит ли это именно вам.

LivU

Вполне классический случайный видеочат для общения с незнакомцами. Из интересных функций - видеофильтры и бьюти-фильтры, встроенный онлайн-переводчик, обмен подарками и возможность добавлять пользователей в список друзей, чтобы в дальнейшем связаться с ними снова.

Ну а теперь подытожим

Одиночество - это вовсе не надуманная проблема, как многие думают. Это эпидемия не менее серьезная, чем Covid-19. А в некоторых смыслах даже более глобальная.

Мы искренне надеемся, что наша статья и советы помогут именно вам избавиться от чувства одиночества или не допустить его появления. Помните, что вы не должны закрываться в себе ни при каких условиях. И даже если у вас нет возможности поддерживать социальные связи в офлайне, используйте интернет. Это не панацея, но для многих он служит настоящим спасением от чувства тотального одиночества и сопутствующей депрессии. Оставайтесь на связи с миром!