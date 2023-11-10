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Садыр Жапаров выступил на 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО

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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня выступил на 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже.

"Наша очередная 42-я конференция проходит во времена, когда мы сталкиваемся с серьезными угрозами для мира и безопасности, проблемами в налаживании позитивного взаимодействия и взаимопомощи, межконфессионального и межкультурного диалога. На фоне этих негативных трендов роль ЮНЕСКО - как интеллектуального форума становится вновь как никогда актуальной.

В сентябре, выступая на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, я также затронул тему глобального изменения климата, в свете которого особенно уязвимыми оказались горные экосистемы и ледники.

Под риском исчезновения находятся многовековые ледники, реки и биоразнообразие горных экосистем.

Кыргызстан, являясь высокогорной страной, не понаслышке сталкивается с проблемой таяния ледников и прорывоопасности ледниковых озер в условиях изменения климата", - отметил Глава государства.

Садыр Жапаров акцентировал, что в целях решения проблем горных экосистем Кыргызстан более двадцати лет активно продвигает в рамках ООН повестку в области устойчивого горного развития. В 2022 году по инициативе Кыргызской Республики и Италии была единогласно принята резолюция Генеральной Ассамблеи ООН "Устойчивое горное развитие". Этот документ провозгласил 2023-2027 годы Пятилетием действий по развитию горных регионов.

Президент добавил, что в качестве завершающего этапа "Горного пятилетия" Кыргызстан планирует проведение в 2027 году в стране Второго Глобального горного саммита "Бишкек+25", спустя 25 лет после Первого саммита.

В этой связи Глава государства пригласил всех принять активное участие и внести свои конкретные обязательства для сохранения горных экосистем, выразив надежду на всемерную поддержку инициатив Кыргызстана на площадке ЮНЕСКО и совместное плодотворное сотрудничество по сохранению горных экосистем и ледников.

Садыр Жапаров акцентировал, что Кыргызстан привержен полноценной реализации Целей устойчивого развития, которые напрямую интегрированы в Национальную программу развития до 2026 года.

Кроме того, обозначив важность экологического обучения как пути к устойчивому будущему в краткосрочной и долгосрочной перспективе, Глава государства отметил, что Кыргызстан присоединился к глобальному Партнерству по экологизации образования.

Относительно сферы культуры, в рамках Конвенций ЮНЕСКО, он добавил, что в стране создана эффективная система государственной охраны и популяризации культурного наследия.

"С 2019 года мы являемся активным членом Исполнительного совета ЮНЕСКО. Желая и далее вносить свой вклад в распространение ценностей культурного разнообразия, диалога и развития по всему миру, Кыргызстан выдвинул свою кандидатуру на переизбрание в Исполнительный совет на период 2023-2027 гг. Мы готовы и далее вносить вклад в деятельность Организации путем избрания и активной работы в ее органах и комитетах", - подчеркнул он.

В заключение Садыр Жапаров процитировал заповедь великого кыргызского писателя Чынгыза Айтматова: "Берегите землю и природу, ибо не будет жизни на Земле. Берегите свободу и мир, ибо не будет спокойствия в нашей жизни. Берегите любовь, нравы и совесть, ибо человек перестанет быть человеком. Не забывайте прошлого, ибо без него нет будущего".


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URL: https://www.vb.kg/433396
Теги:
Садыр Жапаров, Франция, Кыргызстан
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