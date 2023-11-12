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В Кыргызстане акция на разрешение тонировки авто завершится 30 ноября

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В Кыргызстане 30 ноября завершится акция на получение разрешения на затемнение боковых стекол передних дверей автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба "Унаа".

По ее данным, приобретая разрешения на затемнение боковых стекол передних дверей автомобиля в период акции, автовладельцы экономят 30 тыс. сомов.

Цена в период акции:

для физических лиц – 50 тыс. сомов вместо 80 тыс. сомов;

для юридических лиц – 70 тыс. сомов вместо 100 тыс. сомов;

для иностранных лиц – 90 тыс. сомов вместо 120 тыс. сомов.


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URL: https://www.vb.kg/433398
Теги:
тонировка, Кыргызстан, автомобили, акция
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