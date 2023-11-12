В Бишкеке успешные предпринимательницы поделятся своими успехами

В Бишкеке стартовала EXPO Женское предпринимательство-2023. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

По ее данным, "EXPO Женское предпринимательство – 2023 уже третий год становится ярким событием в области расширения прав и возможностей и развития предпринимательского духа, организованный Структурой "ООН-женщины" в Кыргызской Республике. В основе этой инициативы лежит неизменное стремление женщин вдохновлять друг друга, и стимулировать позитивные изменения как в предпринимательской экосистеме, так и в обществе в целом. EXPO 2023 - это свидетельство силы единства. Он представляет собой объединение усилий женщин-предпринимательниц, инвесторов и партнеров, которых вдохновляет общее видение инклюзивности, многообразия и непоколебимого принципа ЦУР "Не оставлять никого позади", - отмечает г-жа Улзийсурен Жамсран, представительница Структуры "ООН-женщины" в Кыргызстане.

В мероприятии приняли участие более 100 женщин-предпринимательниц, которые представляют свою продукцию и смогут ее реализовать среди населения республики.

В рамках мероприятий к EXPO Женское предпринимательство-2023 запланированы:

- 13-14 ноября в ololo Planet, вдохновляющие истории успеха женщин-предпринимательниц и бизнес-нетворкинг;

- презентации бизнес-проектов.

Выставка проводится под руководством Структуры "ООН-женщины" в тесном партнерстве с Министерством экономики и коммерции Кыргызской Республики,