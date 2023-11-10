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Президент в Париже призвал объединить усилия в борьбе с изменением климата

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- Назгуль Абдыразакова
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Президент Садыр Жапаров в рамках рабочего визита в городе Париже, выступая на саммите "Одна планета", призвал участников объединить усилия по поиску путей сохранения ледников и сотрудничеству по охране зоны формирования водных ресурсов. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, президент подчеркнул, что глобальное изменение климата с каждым годом становится все более серьезной угрозой для человечества. Особую тревогу при этом вызывает негативное воздействие изменения климата на криосферу.

В данном контексте Садыр Жапаров отметил, что сегодняшний саммит является значимым событием, когда лидеры и эксперты со всего мира собрались, чтобы обсудить последствия изменения климата для криосферы и принять совместные действия по снижению и адаптации к происходящим изменениям на нашей планете.

"Кыргызстан, горная страна с суровыми климатическими условиями, благоприятными для формирования оледенения, горы покрывают 94% площади страны. Сегодня в Кыргызстане имеется около 10 тысяч ледников общей площадью порядка 7 тысяч квадратных километров. При этом за 70-летний период площадь оледенения Кыргызстана сократилась на 16%. К концу столетия мы можем потерять более 80% ледников, а их количество ввиду разрушения крупных на отдельные части, увеличилось на 22%.

Наши ледники являются важным источником пресной воды не только для нашей страны, но также – всего Центрально-азиатского региона, особенно в периоды засухи. Их таяние напрямую отражается на жизни и деятельности населения целого региона. Важно понимать, что климатические изменения в горных условиях имеют высотные особенности. Кыргызская Республика не остается в бездействии перед этими вызовами", - подчеркнул Садыр Жапаров.

Он акцентировал, что Кыргызстан активно внедряет меры по сокращению выбросов парниковых газов и развитию возобновляемых источников энергии. Ведется работа над сокращением антропогенного воздействия на водные ресурсы, улучшаются системы водоснабжения и обеспечения доступа к чистой воде для населения страны. Важной частью нашей стратегии является создание национальных парков и заповедников, чтобы защитить уязвимые экосистемы и сохранить наши ледники.

"Мы также инвестируем в научные исследования и сотрудничаем с международными организациями, чтобы разработать эффективные стратегии адаптации к изменению климата. В текущем году мы также выступили с инициативой по реструктуризации государственного внешнего долга, в том числе с использованием механизма его обмена на проекты в сфере "зеленой" экономики.

Вариантами могут выступить механизмы частичного списания, преобразования долга в грант в обмен на "зеленые" программы и проекты в целях развития в нашей стране", - отметил Президент.

В своем выступлении глава государства выделил ряд международных экологических инициатив и действий Кыргызстана. В частности: присоединение к инициативе "Группы друзей криосферы", проведение международных форумов по сохранению снежного барса и его экосистем, созданию в ООН неформальной "Группы друзей горных стран", принятие резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, посвященных вопросам устойчивого горного развития и сохранения биоразнообразия.

Обращаясь к участникам мероприятия, Президент выразил полную поддержку политической декларации, принимаемой сегодня. Эта инициатива важна для повышения осведомленности о проблеме таяния ледников и мобилизации усилий международного сообщества для её изучения и выработки новых совместных практических решений.

"Предлагаю объединить наши усилия по поиску путей сохранения ледников и сотрудничеству по охране зоны формирования водных ресурсов. Считаю необходимым пересмотреть в сторону значительного увеличения уровень финансирования, отвечающего реальным потребностям уязвимых к климатическим изменениям стран. Убежден, что только через свое временное реагирование международного сообщества и совместные планомерные действия мы сможем успешно преодолеть этот глобальный вызов, стоящий перед нами сегодня", - заключил Садыр Жапаров.


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URL: https://www.vb.kg/433400
Теги:
Садыр Жапаров, Франция, Кыргызстан, ледники, климат
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