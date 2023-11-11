14 соколов возвращены в дикую природу Кыргызстана (фото)

В ущелье Колоту села Интернационал Ысык-Атинского района состоялся выпуск 14 соколов в их естественную среду обитания в рамках программы "Хадад". Об этом сообщают организаторы мероприятия - компания "World Nomad Union" и организация "Tilad Environmental Consultancy Co Ltd" из Королевства Саудовской Аравии.

По их данным, процесс освобождения был тщательно подготовлен и осуществлен в соответствии с разработанным протоколом специалистами проекта. Этот важный шаг подчеркивает стремление организаторов не только спасти, но и вернуть соколов в их естественную среду обитания в Кыргызской Республике.

"Соколы, символ свободы и природной красоты, в наши дни подвергаются различным угрозам, включая незаконный отлов и браконьерство. В ответ на эти вызовы, под патронажем наследного принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда, проект реализуется в рамках программы "Хадад".

Под руководством государственного органа "Соколиный Клуб" Королевства Саудовской Аравии, более 90 редких краснокнижных соколов уже доставлены в Кыргызскую Республику. Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора КР, совместно с Национальной академией наук КР, активно поддерживают процесс адаптации и тренировки под строгим протоколом, разработанным специалистами.

Этот проект становится ярким примером международного сотрудничества и усилий по сохранению биоразнообразия. "World Nomad Union" и её партнеры стремятся вернуть соколов в их естественное окружение, создавая благоприятные условия для их будущего. Проект открыт для участия всех заинтересованных сторон, ведь только вместе мы можем изменить будущее соколов и природы Кыргызстана", - говорится в сообщении организаторов.