Алексей Кокорин о возможностях КС-28 РКИК ООН для Кыргызстана

Международный эксперт РЭЦЦА Алексей Кокорин ознакомил участников форума "Кыргызстан в преддверии 28-ой Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата: Диалоги по выработке позиций" с возможностями, которые может представить форум странам Центральной Азии и Кыргызстану, в частности.

Эксперт подчеркнул, что 28-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата в Дубае – это мостик на следующую Конференцию, которая будет проходить скорее всего в Бонне и акцентироваться на адаптации, решении финансовых вопросов и низкоуглеродном развитии. По его словам, в 2025 году КС-30 РКИК ООН скорее всего будет посвящена природе и состоится в Бразилии, вероятно в Амазонии, регионе, серьезно страдающем от последствий изменения климата. Международный эксперт рекомендовал готовиться к предстоящим Конференциям сторон заблаговременно.

"КС-28 можно признать успешной для стран Центральной Азии:

- если решение фонда для возмещения потерь и ущерба позволит странам ЦА в нем эффективно участвовать;

-решения КС в целом учитывают особенности стран ЦА (горы, ледники, дефицит воды);

-работа Павильона стран ЦА, региональные заявления продемонстрировали готовность региона активно участвовать в решении проблемы климата, содействовали партнерским отношениям с широким кругом организаций – от международных финансовых институтов до НПО", - перечислил он.

Говоря о Кыргызстане Кокорин отметил, что у нашей страны большой опыт работы с местными сообществами, в том числе и по климатической повестке.

Что же такое КС-28 РКИК ООН?

На сегодняшний день Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (КС РКИК ООН) являются высшим органом переговорного процесса по реализации положений РКИК ООН, Киотского протокола и Парижского соглашения.

Предстоящая 30 ноября 12 декабря 2023 года в Дубае (ОАЭ) КС-28 входит в число крупнейших конференций, проводимых под эгидой ООН и других международных организаций.

Для стран Центральной Азии КС-28 РКИК ООН станет знаковым мероприятием, потому что здесь в объединенном Павильоне стран Центральной Азии "5 стран – 1 регион – 1 голос" будут решаться вопросы, определяющие дальнейшее будущее всего Центральноазиатского региона.

Справка: Алексей Олегович Кокорин имеет почти 45-летний опыт деятельности по климатической тематике. Он автор более 180 научных и научно-популярных работ по физическим основам и последствиям изменений климата, международному климатическому сотрудничеству, образованию и популяризации научных знаний.