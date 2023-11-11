Латиф Гандилов: Президент Ильхам Алиев выполнил все предвыборные обещания

"Три года назад – 8 ноября 2020 года – наша армия освободила город Шуша от оккупации, восстановив тем самым историческую справедливость. Распоряжением Верховного главнокомандующего, президента Азербайджана Ильхама Алиева 8 ноября было объявлено Днем Победы. В честь Дня восстановления исторической справедливости в этом году по улицам городов прошли праздничные шествия личного состава Вооруженных сил, к которым присоединились и жители, - рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Кыргызстане Латиф Сейфаддин оглы Гандилов в эксклюзивном интервью агентству vb.kg.

Да, это Победа всего азербайджанского народа и, конечно, президента Ильхама Алиева. За 20 лет Азербайджан под его руководством освободил свои ранее оккупированные территории, страна стала стабильной, уровень солидарности азербайджанцев высок как никогда, экономическое развитие очень впечатляет, экономика Азербайджана самодостаточна, основанием для чего служат наши собственные ресурсы и эффективное управление, страна вошла в число авторитетных мировых держав", - добавил посол Латиф Гандилов.

"Вечерний Бишкек" искренне поздравляет вас и азербайджанский народ с Победой и достигнутыми страной успехами. В последние годы стремительно развиваются и кыргызско-азербайджанские отношения, о чем мы с вами, господин посол, конечно, поговорим чуть позже. Сейчас же много говорят, в том числе и в нашей стране, о феномене правления Ильхама Алиева. В современном мире он один из именитых политиков. Рейтинг общественного доверия к нему, как президенту, стабильно держится на самых высоких уровнях. Чем он завоевал такое высокое доверие в стране и в мире?

- Замечу, что рейтинг общественного доверия к президенту Ильхаму Алиеву постоянно повышается. И это неудивительно. Причина в том, что, став во главе страны, он выполнил все свои предвыборные обещания. Осуществлены полномасштабные региональные проекты, государственные доходы растут, созданы новые рабочие места, социальные проблемы находят оперативные решения. Благополучие граждан стало главным приоритетом нашего лидера, а твердой гарантией такого благополучия, как известно, может служить только сбалансированность экономических реформ, последовательно проводимых в стране.

Успехи, достигнутые за последние 20 лет, очевидны. Страна стала сильнее, заняла достойное место в мировом сообществе, с государством считаются в регионе и в мире. Сейчас Азербайджан фактический и безусловный лидер, задающий новые тенденции.

Почему все эти годы Азербайджан добивался успехов? Потому что наши национальные интересы не противоречили и не противоречат, интересам других стран и мировому сообществу. Это очень тонкое, я бы даже сказал, уникальное сочетание национального прагматизма, высокой эффективности управления страной с глобальной мировой политикой. На мой взгляд, величие политики президента Ильхама Алиева и в своё время нашего Общенационального лидера Гейдара Алиева именно в умении придерживаться такого сочетания. Казалось бы, понятно, что мир будет двигаться вперед, если лидерам каждой из стран удастся придерживаться этого феноменального стиля управления, но удается это только неординарным и великим личностям. Ильхам Алиев показывает пример устойчивого развития страны в сочетании с интересами мирового хозяйства, в частности в соединении Запада и Востока, Севера и Юга.

В 1998 году, когда Азербайджану было экономически очень трудно, Гейдар Алиев начал ставить такие амбициозные планы мирового характера, как восстановление исторического Шелкового пути, строительство Евроазиатского транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (ТРАСЕКА). А Ильхам Алиев реально осуществил эту идею, построив железную дорогу Баку – Тбилиси – Карс. Сегодня Азербайджан намерен вложить дополнительные инвестиции в развитие этой железной дороги для доведения ее пропускной способности до 5 млн тонн в год, а в перспективе до 10-15 млн тонн. Это и есть Срединный Транскаспийский транспортный коридор, который реально соединяет Восток-Запад, Север-Юг.

И, конечно, не могу не сказать о том, что действия Ильхама Алиева на посту президента изначально отражали тенденцию на политическую преемственность. Он фактически продолжил и дал новую зрелость плодам управленческих подходов Гейдара Алиева, передавшего политический дар управления страной своему достойному преемнику - нынешнему президенту Ильхаму Алиеву.

За годы нахождения у власти действующий глава государства смог создать непоколебимую основу для эффективного и сбалансированного управления, для сохранения и укрепления стабильности и безопасности на национальном уровне, а также обеспечил качественный рост национальной экономики. Стране удалось реализовать масштабные нефтегазовые проекты. Среди конкретных примеров могу назвать такие ключевые экспортные нефтетрубопроводы, как Баку - Тбилиси - Джейхан, газопровод Баку - Тбилиси – Эрзурум, железнодорожную ветку Баку – Тбилиси – Карс, Трансанатолийский (TANAP) и Трансадриатический (TAP) газопроводы для поставок энергоресурсов в Европу. Все это дало возможность стране реинтегрироваться в мировую экономическую систему, стать крупнейшим транспортно-логистическим центром. Именно поэтому смело можно сказать, что отличительный характер Ильхама Алиева в умении превращать хорошие идеи в постулат веры.

Хочу особо подчеркнуть, что все наши дороги и трубопроводы строились не в противовес интересам каких-то стран, а взаимодополняли мировую транспортную сеть, повышали энергетическую безопасность. Хорошо, когда одни регионы могут пользоваться возможностями других регионов, что способствует сохранению мира и стабильности. Это и есть то самое сочетание национальных интересов нашей страны с интересами мирового устройства.

Господин посол, что вы можете сказать о нынешней ситуации в Карабахе? Надо понимать, что вопрос Карабаха больше не стоит, он решен?

- Да, он решен. На всех ранее оккупированных территориях Азербайджана теперь развевается азербайджанский флаг. Это историческое для всех событие. Как рассказал Ильхам Алиев на церемонии поднятия флага Азербайджана в Ханкенди, 20 лет назад, вступая в должность президента, он поставил перед собой задачу - на всех оккупированных землях Азербайджана поднять наш флаг. Это стало целью всей его жизни. И, как точно отметил президент Ильхам Алиев, "ежедневно и ежечасно страна двигалась к этой священной цели, и каждый житель своей работой приближал ее достижение".

Почему? Потому что народ безгранично верил и доверяет своему лидеру. Азербайджан долгие годы шаг за шагом доказывал свою правоту и отстаивал мирным путем территориальную целостность на международной арене. Показывал ущерб, понесенный от агрессивных действий Армении, а именно то, что 20 процентов нашей территории было оккупировано, один миллион человек вынуждены были покинуть свои дома. Из них в 1988 году 250 тысяч были просто зверски изгнаны в течение нескольких часов из Армении, избитые, изувеченные, босые, через горы, люди возвращались в Азербайджан.

Армения 30 лет занималась незаконной деятельностью на оккупированных территориях, а именно: переселяла армян из других стран мира с целью изменения демографической ситуации. Целенаправленно уничтожала богатое культурное наследие азербайджанского народа, в том числе религиозные памятники. Армянами проводилась незаконная добыча наших природных ресурсов, а также бесконтрольные территории использовались для выращивания наркотиков.

За это время Азербайджан широко и грамотно использовал трибуны таких международных организаций, как Организация Исламского сотрудничества, Движение неприсоединения. Азербайджан в 2012-2013 годах впервые на постсоветском пространстве стал непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Это было сделано для того, чтобы донести всю правду о Карабахе - об оккупации, депортации, этнических чистках, проводимых там, до сведения мирового сообщества. Наша борьба была основана исключительно на международном праве и его принципах. Наш президент доводил правду о Карабахе на всех международных уровнях и платформах. Вся деятельность Ильхама Алиева в течение 44 дневной войны войдет в теорию дипломатии, когда один человек смог ответить на все каверзные вопросы представителя мировой прессы.

Благодаря мудрой нефтяной стратегии Ильхама Алиева стало возможным все ее доходы направить на военное строительство, создать армию, которая могла бы освободить оккупированные территории, проявив при этом в течение 35 лет стратегическое терпение. Достаточно сказать, что за последние 20 лет в экономику страны было вложено 310 млрд. долларов США.

И когда азербайджанский народ увидел, что ни одно из четырех решений резолюции Совета безопасности ООН не выполняется, то взялся за исполнение 51 пункта устава ООН и смог обеспечить справедливость. Была завоевана Победа, которая останется в истории навечно, наши потомки будут по праву гордиться ей и своим Верховным главнокомандующим, под руководством которого она стала возможна.

При этом мы никогда не говорили жителям Ханкенди о выселении с нашей территории. Наоборот, неоднократно заявляли о том, что не собираемся этого делать. Решение об уходе было их выбором. Азербайджан и сейчас готов принять обратно всех, кто жил там до 1991 года, а также их потомков. Пусть приезжают и живут, мы гарантируем им полную безопасность.

Для нас, азербайджанцев, толерантность является образом жизни. Как говорится, Бог прощал, и мы простим, кроме, разумеется, военных преступников, которые должны ответить за свои злодеяния. Ни одно преступление не должно остаться безнаказанным, в противном случае зло может повториться.

А если будет подписан мирный договор с Арменией, то Азербайджан готов налаживать с ней экономические связи. Армения только выиграет от экономического сотрудничества и транспортировки грузов. Если же на контакты такого рода армянская сторона не пойдет, то у нас уже есть договоренность с Ираном об открытии автодороги через его территорию в сторону Нахчывана. А в будущем по этой территории планируется строительство железной дороги, то есть мы можем обойтись без Зангезурского коридора.