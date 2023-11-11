Садыр Жапаров пригласил Эммануэля Макрона в Кыргызстан

Президент Садыр Жапаров 10 ноября, в рамках рабочего визита в город Париж провел переговоры с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, обсуждены актуальные направления кыргызско-французского сотрудничества, а также перспективы дальнейшего взаимодействия.

Президент Садыр Жапаров поблагодарил Эммануэля Макрона за приглашение посетить с визитом Францию и принять участие в Парижском Форуме мира, первом саммите по ледникам и полюсам – "Одна Планета", проведение которого является весьма своевременным.

В ходе беседы лидерами выражена готовность к наращиванию двусторонних отношений и выведению их на уровень партнерства, в том числе в транспортной и торгово-экономической сферах.

Президент Франции отметил в качестве позитивного примера активизацию сотрудничества в таких приоритетных сферах как энергетика, особенно выделив намерение французских компаний "Электрисите де Франс" и "Тоталь" работать в Кыргызстане.

Стороны подчеркнули важность продолжения политического диалога для укрепления взаимовыгодного сотрудничества.

Садыр Жапаров пригласил Эмманюэля Макрона посетить с визитом Кыргызстан. Приглашение с благодарностью было принято.