Воспользуйтесь моментом! Скидки на аксессуары в O!Store только 2 дня

При покупке двух аксессуаров третий вы получаете в подарок! Только 11 и 12 ноября акция – заглядывайте в магазины O!Store.

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По пути за обновкой для себя или родных, можно успеть много полезного:

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Количество товара по акции ограничено. Акция действует во всех магазинах O!Store по всему Кыргызстану. В акции участвуют аксессуары стоимостью до 1000 сомов, стоимость третьего аксессуара не должна превышать наименьшей стоимости одного из купленных аксессуаров, но может быть равна наименьшей стоимости купленного аксессуара.

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