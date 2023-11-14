Погода
$ 89.37 - 89.72
€ 94.85 - 95.85

Введут ли в Кыргызстане налог на дождь как в Германии?

312  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Германии существует множество, как для русского человека, странных и довольно необычных налогов и сборов. Один из таких - это налог на дождь, который некоторые граждане Германии вынуждены ежегодно оплачивать. При этом сумма составляет более 150 евро в год. Интересно, что такое налог на дождь и почему за дождевую воду приходится платить немцам?

Что же представляет собой этот странный сбор?

Налог на дождь или дождевую воду по сути, является коммунальным сбором для жителей частных секторов и собственников отдельных домов в регионах где достаточно высокий уровень осадков, и где дождь может нанести большой вред. Граждане платят за воду, которая стекает в канализацию с их участков, поскольку впитаться в застроенную или заасфальтированною территорию вода не может. Такую территорию называют "запечатанной площадью". На обслуживание канализации, которая подведена к каждому земельному участку и очистку воды требуются денежные средства. Поэтому некоторым гражданам страны приходит платежка с отдельным пунктом для оплаты этого специального сбора. Кстати, за год может набежать весьма приличная сумма.

Сколько платят немцы?

Запечатанную площадь обычно определяют при помощи аэрофотоснимков, после их отправляют владельцу территории и для каждого собственника дачного/земельного участка определяют сумму сбора, которую он должен оплатить. При этом учитываются различные особенности территории. К примеру, если на участке есть открытая территория, например, грядки, где вода может свободно впитываться в почву, то в расчете эта территория не берется. Поэтому самостоятельно рассчитать точную сумму сбора очень сложно.

Сбор обычно начисляется за участок асфальтированной территории, парковку, крышу, подъезд к дому и гаражу. В зависимости от местности и площади, с которой собирается вода, начисляется оплата. Обычно с 1 кв. метра площади, которая подходит под понятие "запечатанная площадь" платится от 70 центов до 2 евро в год. На первый взгляд сумма кажется не слишком большая. Однако, стоит учитывать, что только с одной крыши площадью 100 квадратных метров может набежать уже значительная сумма. Даже с европейскими зарплатами сумма может быть немаленькая. Никаких льгот на данный сбор в стране нет. Сбор бьет по карману, поскольку кроме него обычному немцу необходимо заплатить и другие сборы, которые предусмотрены в налоговой системе Германии, а их немало. Поэтому немцы стараются экономить.

Как экономят немцы на этом сборе?

Для того чтобы уменьшить сумму этого сбора, необходимо чтобы дождевая вода не стекала в канализацию. Для удержания дождевой воды на своем участке немцы часто оборудуют собственный участок специальной системой сбора дождевой воды. Они выкапывают канавки перенаправляя туда дождевую воду и устанавливают цистерны под водосточными трубами и просто на территории. Собранная дождевая вода помогает дополнительно сэкономить на поливе растений и других нужд, например, воду можно использовать для мытья полов, площадки, дорожки, техники и т.д. На этом получается дополнительно сэкономить, поскольку немцам не приходится использовать водопроводную воду.

Вывод

Налоговая система Германии включает в себя более 40 различных видов налогов и сборов, которые платят немцы. Кроме того, в Германии есть ежегодные отчисления от владельцев собак, налог на одиночество, налог на рыбалку, церковный налог и совершенно не важно ходите вы в церковь или нет. Если вы живете в Германии, вы должны платить некоторые странные налоги. Поэтому неудивительно, что частенько обычные немцы пытаются сэкономить на оплате сборов и налогов, поскольку даже европейской зарплаты не всегда хватает на все.

Источник: ixbt.com


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/433409
Теги:
Германия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  