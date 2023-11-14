Введут ли в Кыргызстане налог на дождь как в Германии?

В Германии существует множество, как для русского человека, странных и довольно необычных налогов и сборов. Один из таких - это налог на дождь, который некоторые граждане Германии вынуждены ежегодно оплачивать. При этом сумма составляет более 150 евро в год. Интересно, что такое налог на дождь и почему за дождевую воду приходится платить немцам?

Что же представляет собой этот странный сбор?

Налог на дождь или дождевую воду по сути, является коммунальным сбором для жителей частных секторов и собственников отдельных домов в регионах где достаточно высокий уровень осадков, и где дождь может нанести большой вред. Граждане платят за воду, которая стекает в канализацию с их участков, поскольку впитаться в застроенную или заасфальтированною территорию вода не может. Такую территорию называют "запечатанной площадью". На обслуживание канализации, которая подведена к каждому земельному участку и очистку воды требуются денежные средства. Поэтому некоторым гражданам страны приходит платежка с отдельным пунктом для оплаты этого специального сбора. Кстати, за год может набежать весьма приличная сумма.

Сколько платят немцы?

Запечатанную площадь обычно определяют при помощи аэрофотоснимков, после их отправляют владельцу территории и для каждого собственника дачного/земельного участка определяют сумму сбора, которую он должен оплатить. При этом учитываются различные особенности территории. К примеру, если на участке есть открытая территория, например, грядки, где вода может свободно впитываться в почву, то в расчете эта территория не берется. Поэтому самостоятельно рассчитать точную сумму сбора очень сложно.

Сбор обычно начисляется за участок асфальтированной территории, парковку, крышу, подъезд к дому и гаражу. В зависимости от местности и площади, с которой собирается вода, начисляется оплата. Обычно с 1 кв. метра площади, которая подходит под понятие "запечатанная площадь" платится от 70 центов до 2 евро в год. На первый взгляд сумма кажется не слишком большая. Однако, стоит учитывать, что только с одной крыши площадью 100 квадратных метров может набежать уже значительная сумма. Даже с европейскими зарплатами сумма может быть немаленькая. Никаких льгот на данный сбор в стране нет. Сбор бьет по карману, поскольку кроме него обычному немцу необходимо заплатить и другие сборы, которые предусмотрены в налоговой системе Германии, а их немало. Поэтому немцы стараются экономить.

Как экономят немцы на этом сборе?

Для того чтобы уменьшить сумму этого сбора, необходимо чтобы дождевая вода не стекала в канализацию. Для удержания дождевой воды на своем участке немцы часто оборудуют собственный участок специальной системой сбора дождевой воды. Они выкапывают канавки перенаправляя туда дождевую воду и устанавливают цистерны под водосточными трубами и просто на территории. Собранная дождевая вода помогает дополнительно сэкономить на поливе растений и других нужд, например, воду можно использовать для мытья полов, площадки, дорожки, техники и т.д. На этом получается дополнительно сэкономить, поскольку немцам не приходится использовать водопроводную воду.

Вывод

Налоговая система Германии включает в себя более 40 различных видов налогов и сборов, которые платят немцы. Кроме того, в Германии есть ежегодные отчисления от владельцев собак, налог на одиночество, налог на рыбалку, церковный налог и совершенно не важно ходите вы в церковь или нет. Если вы живете в Германии, вы должны платить некоторые странные налоги. Поэтому неудивительно, что частенько обычные немцы пытаются сэкономить на оплате сборов и налогов, поскольку даже европейской зарплаты не всегда хватает на все.

Источник: ixbt.com