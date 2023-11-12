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Руководство ГУВД Бишкека поздравило журналистов с праздником

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- Назгуль Абдыразакова
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Начальник ГУВД города Бишкек полковник милиции Азамат Токтоналиев поздравил с Днем информации и печати журналистов и вручил благодарственные письма и подарки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Сегодня невозможно переоценить значимость средств массовой информации как важнейшей составляющей современной общественной, политической, культурной и социальной жизни. Представители средств массовой информации, журналисты, вы осуществляете право граждан на получение открытой и объективной информации, формируете общественное мнение и отстаиваете интересы своих читателей"- сказал он.

В свою очередь журналисты поблагодарили руководство столичной милиции за оказанное внимание.


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URL: https://www.vb.kg/433410
Теги:
ГУВД, СМИ, праздник, Бишкек, поздравление, журналисты
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