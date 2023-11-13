Мечтайте и стройте планы. Гороскоп с 13 по 19 ноября

В первый день недели, в понедельник, 13 ноября, состоится последнее осеннее Новолуние. Первые лунные сутки начнутся в 15 часов 27 минут бишкекского времени (12 часов 27 минут московского времени). До наступления первых лунных суток отпустите давние обиды, освободитесь от долгов. А с наступлением первых лунных суток мечтайте, стройте планы, продумывайте стратегию достижения задуманных целей.

Овен – в начале недели ещё есть угрозы для вашей казны. Находясь в эйфории от заманчивых предложений, вы можете согласиться на авантюрные инвестиции или покупки. Переключив внимание на поездки и общение, вы сохраните сбережения и существенно обогатите личную жизнь новыми эмоциями и впечатлениями. Вдохновение натолкнёт на интересные идеи, которые помогут развитию карьеры, благодаря реализации оригинальных проектов. Перспективным будет выбор направления в учёбе.

Телец – амбиции деловых партнёров и домочадцев постепенно начнут снижаться, что позволит выстроить диалог и разрешить накопившиеся проблемные вопросы в сотрудничестве и отношениях. Преодолев кризис, вы уже во второй половине недели будете готовы обсуждать новые проекты, а также планы на новогодние праздники. В течение всей недели у вас будет возможность увеличить доходы, в том числе и благодаря созданию новых источников финансовых поступлений. Удастся увеличить вознаграждение на текущей работе. либо сменить её.

Близнецы – в первые дни недели не перегружайте себя работой и заботами. Самочувствие ещё нестабильно, а потому могут быть допущены существенные ошибки и промахи. Плавно входя в рабочий ритм, вы уже к середине недели восстановите здоровье и будете готовы к покорению новых карьерных вершин. Во второй половине недели вас поддержат влиятельные люди, а потому можно решать сложные вопросы и заниматься документами. Амурные приключения, вечеринки и свидания и свидания будут сопровождать вас всю неделю.

Рак – нейтральное отношение к провокационным выпадам знакомых и сослуживцев позволит избежать конфликта, а всё своё внимание направить на развитие, расширение круга общения. Вы вовремя презентуете себя и создадите новые проекты, которые продолжатся в 2024 году. Возможны поездки, встречи с людьми издалека. Пора вплотную заняться организацией новогодних праздников, особенно если решили провести их в другом городе или стране. Заодно посмотрите в доме, что нуждается в ремонте. Вы сумеете решить эти вопросы до Нового года, если займётесь этим сейчас.

Лев – накал эмоций начнёт спадать, но в начале недели ещё возможны конфликты, как в доме, так и на работе. С пониманием отнеситесь к резким заявлениям домочадцев и руководства. Возможно они не в духе. Но в жизни всё меняется, а потому уже во второй половине недели гармония в отношениях восстановится. Возможны дополнительные финансовые поступления и покупки. Можно заняться и сделками с недвижимостью. Многочисленные поездки и встречи с друзьями также посодействуют улучшению настроения.

Дева – в начале недели ещё возможен информационный аврал и накладки в поездках. Будьте осторожнее на дорогах. Вероятны происшествия. Во второй половине недели ситуация кардинально поменяется. Вас перестанут отвлекать по пустякам. Важные вопросы решатся, появится время для новых, масштабных проектов благодаря которым значительно увеличатся доходы. Удастся сделать значимые шаги по развитию собственного дела. Вместе с ростом доходов появится возможность сделать крупные покупки, а, возможно, и задуматься о переездах.

Весы – начало недели ещё может преподнести неприятные сюрпризы в виде финансовых растрат и потерь. Воздержитесь от поспешных инвестиций, а также покупок Уже со среды финансовое положение начнёт улучшатся, в том числе и благодаря дополнительным источникам доходов. В течение недели осенняя пора навеет на романтические нотки. Вы прекрасно проведёте время с любимым человеком устроив досуг в развлекательных центрах или отдых на природу.

Скорпион – придержите свои комментарии до среды. Во второй половине недели ваши идеи, замечания будут восприниматься по-иному. Вас не только выслушают, но и примут во внимание сказанное. В начале недели почти каждое ваше слово будет восприниматься в штыки, а потому не тратьте впустую свои силы. Преуспев в делах и учёбе, займитесь своим здоровьем и внешностью. До новогодних праздников не так много времени, как кажется, и ещё есть шанс успеть.

Стрелец – в начале недели знакомых, которые будут напрашиваться к вам в друзья, будет много до первых трудностей. Они не только окажутся неготовыми помогать в трудную минуту, но ещё и воспользуются этим моментом для извлечения собственной выгоды. Постарайтесь защитить себя и важную информацию от любопытных, а порой и очень назойливых глаз. Близкие люди в самый ответственный момент придут к вам на помощь и не только дадут ценные советы, но и примут непосредственное участие в решении проблем.

Козерог – финансовые вопросы продолжат отравлять личные и деловые отношения. Воздержитесь в начале недели от финансирования чужих затей, а также кредитов. Отдать или взять деньги в долг не составит труда, но вернуть окажется непросто. Постарайтесь сохранить сбережения, а общение с друзьями, родственниками и коллегами ведите на какие угодно темы, но только не финансовые. В процессе общения появятся оригинальные идеи, которые пойдут на пользу творческим начинаниям и учёбе.

Водолей – в первые дни недели вас ещё могут раздражать некоторые правила и порядки, но проявлять сейчас свободолюбивый характер ни к чему. Вы можете разрушить карьеру, усложнить получение документов или испортить отношения с нужными людьми. Всё не так сложно как вам это представляется. Если не идти на пролом и не противопоставлять себя установленному порядку, то можно будет найти обходные пути и людей, которые согласятся вам помочь. Постепенно начнут расти доходы.

Рыбы – в начале недели будьте осторожнее во время поездок, а также не спешите выкладывать свои идеи первым встречным. Начиная со среды, поездки сложатся увлекательно, а деловые мероприятия продуктивно. Ваши идеи и предложения не улетят в пустоту, а будут замечены и оценены. Удастся решить важные вопросы с руководством, а также получить нужные документы. В личную жизнь вновь вернётся романтика и чувства.

Астролог Андрей Рязанцев