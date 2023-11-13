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Французская Voltalia построит в РУз две солнечно-ветряные электростанции

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Французская компания Voltalia подписала соглашения с правительством Узбекистана по строительству двух гибридных солнечно-ветряных электростанций, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные Energy Storage News.

Общая мощность станций в двух регионах составит 623 МВт.

Одним из двух проектов является крупномасштабный парк гибридной возобновляемой энергии, включающий солнечную и ветряную электростанции, а также систему накопления энергии (BESS), который будет построен в окрестностях города Навои.

Второй проект будет реализован в Хорезмской области. Изначально французы планировали построить здесь солнечную станцию мощностью 123 МВт. Voltalia выиграла тендер на ее строительство в 2022 году, предложив цену в 2,888 цента за 1 кВт-ч.

Во время недавнего визита президента Франции в Узбекистан стороны договорились о расширении проекта за счет ветряной станции мощностью 100 МВт, а также системы накопления энергии

Отметим, что Узбекистан нацелен на создание 8 ГВт мощностей возобновляемой энергетики к 2026 году и 12 ГВт к 2030 году.

Источник: podrobno.uz


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URL: https://www.vb.kg/433416
Теги:
Узбекистан, Франция
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