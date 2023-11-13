По всему миру тысячи людей вышли на акции в поддержку Палестины (фото)

В Лондоне 11 ноября прошел, вероятно, крупнейший марш в поддержку Палестины с начала войны на Ближнем Востоке. По данным некоторых СМИ, в акции приняли участие сотни тысяч человек. Они требовали немедленного прекращения огня в секторе Газа, где, по данным палестинской стороны, с 7 октября погибли более 11 тысяч человек. Также акции в поддержку палестинцев прошли в США, Ирландии, Франции, Нидерландах, Бельгии, Италии, Йемене, Бангладеше и Пакистане, передает Медуза.

Нью-Йорк, США

Демонстранты, требующие немедленного прекращения огня в секторе Газа, 10 ноября забрались на грузовик во время марша в Нью-Йорке.

Марш в поддержку палестинцев около Таймс-сквер.

Участники акции около Музея современного искусства. Сотрудники музея разместили на нем надпись "Палестина будет свободной".

Пропалестинские активисты облили вход в здание, в котором находится офис газеты The New York Times, красной краской.

Дублин, Ирландия

Лондон, Великобритания

Марш в поддержку Палестины в Лондоне. Участники акции прошли от Гайд-парка до посольства США.

Демонстранты на Воксхолльском мосту

Столкновение британских полицейских с противниками марша в поддержку Палестины

Тулуза, Франция

Акция в поддержку палестинцев в Тулузе, Франция. В толпе видна табличка со словами "От реки до моря Палестина будет свободной", ставшими одним из главных лозунгов на пропалестинских акциях. Он означает, что Палестина должна занимать территорию от реки Иордан до берега Средиземного моря, где сейчас находится Израиль.

Роттердам, Нидерланды

Активисты несут полотно, на котором написаны имена погибших в секторе Газа

Брюссель, Бельгия

Демонстранты принесли плакат с призывом арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу

Участник акции держит табличку со словам "Освободите этот мир от Израиля"

Неаполь, Италия

Участники акции развернули огромный флаг Палестины напротив американского консульства в Неаполе

Сана, Йемен

Карачи, Пакистан

Дакка, Бангладеш