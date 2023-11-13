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Последнее время в Бишкеке – просто бум медиашкол

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- Канат Кожоев
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В ноябре в главном корпусе КРСУ практически одновременно проходили два мероприятия. 10-го числа на первом этаже – встреча выпускников российских и советских вузов, 9-го и 10-го на втором этаже – международная медиашкола. Зрители, которые успели побывать и тут, и там, после делились впечатлениями: встреча выпускников собрала гораздо меньше участников, чем ожидалось, зато интерес народа к медиашколе – налицо. И людей много, и повестка увлекательная…

На двухдневные обучающие курсы для студентов-будущих журналистов (и не только) никто никого насильно не сгонял. Сами регистрировались, активно включались в обсуждение вопросов, касающихся журналистской и блогерской деятельности, сами расспрашивали докладчиков о том, что их больше всего волнует. По окончании мероприятия слушатели получили сертификаты – хотя это, безусловно, не главное.

Последнее время в Бишкеке – просто бум медиашкол. Такое впечатление, что маститые журналисты вдруг спохватились и обнаружили, что будущие коллеги мало готовы грамотно и ответственно нести в массы насущную информацию. Теоретическими знаниями вроде бы вооружены, а практические навыки подачи информации у многих отсутствуют. А сейчас умение работать с информацией важно, как никогда: любой эксперт-политолог скажет, что мы живем в эпоху информационных войн. Ни один "реальный" конфликт, ни одно более-менее значимое событие не обходится без информационных баталий.

Кому верить? Как в общем потоке информации распознать фейковую и как с ней бороться? Как привлечь и удержать внимание читателя или зрителя (на профессиональном языке они сейчас называются потребителями контента)? Как научиться зарабатывать деньги на блогерстве (да, и это тоже немаловажно)?

Вопросов много. И задача медиашколы – если и не дать на каждый из них исчерпывающий ответ, то хотя бы обозначить проблему и заставить будущего журналиста иметь ее в виду, контактируя с "потребителями".

Почему такой интерес вызвало именно это мероприятие, прошедшее в КРСУ 9 и 10 ноября? Международную медиашколу организовал общественный фонд "Ой-Пикир" при содействии Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова. Эта школа – часть международной программы "Диалог Россия – страны Центральной Азии", и основная ее цель – дать слушателям понятие о том, как писать на международные темы. Как сделать так, чтобы, с одной стороны, твои материалы были интересны не только узкому кругу кыргызстанцев, а с другой стороны – как при этом не выйти за рамки и не вляпаться в международный скандал?

Своими мнениями, своим многолетним опытом со студентами КРСУ делились ведущие работники СМИ из Кыргызстана и России. Четыре мастер-класса на самые разные темы – от навыков противодействия фейкам до ведения собственного телеграм-канала; встреча с известным блогером Болотом Ибрагимовым; две панельные дискуссии с привлечением студенческой аудитории – два дня были насыщенными и в буквально смысле не давали возможности передохнуть. Уже потом постепенно будущие журналисты осмыслят увиденное и услышанное, разложат все это у себя в голове по полочкам, чтобы успешно применять в работе.

Участники дискуссия обменивались взглядами на наиболее острые вопросы: существует ли в наше время так называемая "серьезная", аналитическая журналистика? Нужна ли она в век, когда у человека нет времени на поглощение слишком большого количества информации? Какими главными качествами должен обладать журналист? Чем он отличается от блогера и – грубо говоря – кем быть лучше? Как сочетаются взаимоисключающие, казалось бы, понятия "высокоморальные качества" и "коммерческая составляющая"? Возможно ли сохранять объективность при подаче материала, и если возможно, то как этого добиться? Может ли отдельно взятый блогер способствовать переустройству общества?

Мнения, как водится, разделились. Это нормально: иначе не было бы дискуссии. И это лишний раз напомнило будущим журналистам, что при подаче информации необходимо освещать ее с разных сторон, с учетом разных точек зрения. Даже если некоторые из них кажутся спорными и весьма сомнительными.

Одно бесспорно: предназначение журналиста – грамотно, объективно и всесторонне рассказать о том или ином событии. Вряд ли он при этом уложится в 80 строк, как предлагают некоторые специалисты. Хотя – бывает ведь по-разному. Кому-то удается и в нескольких строках изобразить достаточно полную картину случившегося.

Очень интересной и полезной сочли слушатели презентацию Фонда Горчакова и рассказ о возможностях грантовой поддержки из уст сотрудницы фонда Алены Исаковой. Она же дала студентам основные направления работы с разными видами социальных сетей.

"Опять российская пропаганда", - обязательно поморщится кто-то – и будет в корне неправ. Пропагандой здесь и не пахло. Речь шла исключительно о способах и возможностях современной международной СМИ-деятельности. Медиашкола прошла объективно, разносторонне и взвешенно, как и положено настоящей журналистике.


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URL: https://www.vb.kg/433420
Теги:
Россия, школа, Кыргызстан, КРСУ, СМИ
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