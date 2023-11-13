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Друзья Азербайджана разделяют радость Победы вместе с его народом

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- Нина Ничипорова
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В Кыргызско-Турецком университете "Манас" состоялось мероприятие, организованное посольством Азербайджана в Кыргызской Республике, по случаю двух больших государственных праздников - третьей годовщины Дня Победы Азербайджана в Карабахской войне, который, согласно распоряжению президента Ильхама Алиева, отмечается 8 ноября, и Дня Государственного Флага Азербайджана. По указу президента он установлен 9 ноября.

Встреча началась с минуты молчания в память павших бойцов и исполнения государственных гимнов Кыргызстана, Азербайджана и Турции. В ней приняли участие член совета аксакалов Организации тюркских государств от Кыргызской Республики Медеткан Шеримкулов, посол Азербайджана в Кыргызстане Латиф Гандилов, посол Турецкой Республики в Бишкеке Ахмет Садык Доган, другие члены диппредставительств, ректор Кыргызско-Турецкого университета "Манас", профессор, доктор Алпаслан Джейлан, первый проректор, кандидат экономических наук Бактыгуль Каламбекова. Проректоры - профессор, доктор Мехмет Сезаи Тюрк, доцент, доктор Камалбек Карымшаков, генеральный секретарь, доцент, доктор Октай Озгюль. А также члены учёного совета университета, академики и представители азербайджанской диаспоры.

Ректор Алпаслан Джейлан выразил свое глубокое уважение послу Латифу Гандилову, по инициативе которого День Победы и День Государственного Флага Азербайджана отмечаются среди друзей азербайджанского народа - в университете "Манас". "После первой Карабахской войны мы чувствовали печаль из-за поражения. Но в нашей стране никогда не отчаивались и не теряли надежды на победу братского азербайджанского народа, потому что знали, что Карабах принадлежит только Азербайджану, и флаг Азербайджана снова будет там гордо развеваться", - сказал профессор Алпаслан Джейлан, говоря о важном значении Дня восстановления исторической справедливости – возвращении Азербайджаном своих ранее оккупированных территорий.

В своей речи ректор Джейлан подчеркнул, что "борьба, начатая Великим лидером Гейдаром Алиевым, усилиями президента Ильхама Алиева позволила Азербайджану выйти победителем из этой последней войны. В этой победе Турция и Азербайджан стояли плечом к плечу. Эта победа полностью соответствовала лозунгу "Одна нация, два государства". Как заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на 10-м саммите Организации тюркских государств, "наше единство – наша сила". В заключении профессор Джейлан с уважением и благодарностью упомянул всех героев, отдавших жизни ради этой победы. "Пусть их души упокоятся с миром", - сказал он.

Посол Турции в Кыргызстане Ахмет Садык Доган в своем выступлении отметил, что Турция всегда рядом с независимыми тюркскими государствами и всегда поддерживала правое дело братского азербайджанского народа и впредь будет это делать. Он пожелал устойчивого мира региону и поздравил азербайджанский народ с Днем Победы.

Посол Азербайджана в Бишкеке Латиф Сейфаддин оглы Гандилов подчеркнул: "2023 год является историческим. В этом году исполнилось 100 лет Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву. Несколько дней назад Турецкая Республика отметила свое 100-летие, в октябре исполнилось 20 лет, как Ильхам Алиев возглавил Азербайджан. И в этом же году Азербайджан полностью освободил все ранее оккупированные Арменией земли, восстановил территориальную целостность страны, добился исторической победы и справедливости. А сегодня, 9 ноября, Турция первой признала независимость Азербайджана в 1991 году".

Посол Гандилов рассказал об исторической миссии Ильхама Алиева перед народом и страной, которую он достойно выполнил. Обо всех трудностях, препятствиях, о двойных стандартах, которые были на пути к победе. В конце он поблагодарил Кыргызстан за поддержку в борьбе за территориальную целостность его страны.

Член совета аксакалов Организации тюркских государств от Кыргызской Республики Медеткан Шеримкулов поделился своими воспоминаниями о Гейдаре Алиеве, о подписании Бишкекского протокола 5 мая 1994 года, подробно рассказал о 10-м саммите Организации тюркских государств, прошедшем в Астане, а также о встречах с Ильхамом Алиевым и Реджеп Тайип Эрдоганом. Он поздравил азербайджанский народ с достойной победой и выразил свою поддержку Азербайджану от имени всего кыргызского народа.

На праздничном вечере прозвучали азербайджанские, кыргызские и турецкие произведения в исполнении оркестра "Манас", порадовали гостей и яркие танцевальные номера. Не обошлось торжество без угощений!


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URL: https://www.vb.kg/433423
Теги:
Азербайджан, Турция, флаг, День Победы, Кыргызстан, независимое государство, Организация тюркских государств
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