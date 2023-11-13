В Кыргызстане состоялся Национальный форум по вопросам изменения климата, приуроченный к 28-й Конференции Сторон (КС-28) Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН). Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Данное мероприятие, организованное в партнёрстве с Аппаратом Правительства, Министерством природных ресурсов, экологии и технического надзора КР, Программы развития ООН (ПРООН), Юнисон Групп, Зелёного Альянса при активном участии заинтересованных сторон, предоставляет возможность объединить усилия и создать планы для борьбы с вызовами изменения климата, способствуя устойчивому развитию Кыргызстана и всего региона.

Кыргызстан столкнулся с серьёзными последствиями изменения климата, включая увеличение средней температуры, снижение количества осадков, частые и сильные засухи, а также повышенную угрозу стихийных бедствий. Эти вызовы требуют совместных усилий и решений.

Одной из главных целей форума является привлечение внимания общественности, государственных и международных организаций к проблемам изменения климата в Кыргызстане и регионе в целом и разработка стратегии и планов действий, направленных на адаптацию к изменению климата и смягчение его последствий. Форум также ставит целью сформулировать общенациональную позицию по следующим темам, определённым официальным председательством КС-28:

Ускоренное осуществление справедливого, равноправного и упорядоченного энергетического перехода и сокращение выбросов до 2030 года;

Преобразование климатического финансирования и создания основы для новых направлений по финансированию;

Сосредоточить внимание на природе, людей, жизни и средств к существованию в центр климатических действий;

Мобилизация усилий для проведения КС с участием всех заинтересованных сторон и обеспечения полной инклюзивности.

Подтверждая приверженность Президента и правительства Кыргызстана к выполнению своего самого высокого климатического обещания – разработана концепция углеродной нейтральности к 2050 году, а также подготовлен План реализации определяемого на национальном уровне вклада – ОНУВ, как основного механизма действий по сокращению выбросов и адаптации к изменению климата.

Заместитель председателя кабинета министров КР Бакыт Торобаева подчеркнул: "В рамках Национальной стратегии развития Кыргызской Республики до 2040 года, мы ставим перед собой задачу обеспечить устойчивость окружающей среды и минимизировать негативное воздействие от деятельности промышленных и хозяйственных объектов. Мы также сосредотачиваем усилия на развитии экологически ориентированного бизнеса, интеграции принципов "зеленой" экономики в секторальную политику, и внедрении малоотходных, ресурсосберегающих технологий. Кыргызстан находится в решающем времени, когда мы должны строить будущее нашей страны, учитывая "климатоустойчивые" технологии и политики. Наша совместная работа и решительные действия могут привести к положительным изменениям и созданию устойчивого будущего для всех".

"Организация Национального форума в преддверии Конференции сторон является важным мероприятием для выработки единой позиции. Участие министерств и ведомств, международных сообществ, общественных организаций, молодежи, академического сообщества, говорит о значимости мероприятия и заинтересованности всех сторон. Надеемся, что данный форум внесет вклад в успешное участие Кыргызстана в предстоящей конференции сторон по изменению климата и сегодня на данном мероприятии мы разработали проект резолюции, который будет полезен для выработки единой позиции", - отметила заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики Асель Раимкулова.

Президент Юнисон Групп Нурзат Абдырасулова отметила: "Кыргызстан, богатый культурным наследием и природными ресурсами, тем не менее, стоит перед беспрецедентным вызовом, не знающим границ, - вызовом меняющегося климата. Однако в условиях этих вызовов открываются возможности для совместных действий, инноваций и преобразований. Историческая устойчивость наших стран свидетельствует о нашей способности внедрять новшества и сотрудничать перед лицом трудностей. Мы, как лидеры, эксперты и активисты, используем сегодняшнюю платформу, чтобы выработать устойчивый путь вперед".

Постоянный представитель ПРООН в Кыргызстане Александра Соловьёва отметила: "Мы должны действовать совместно, чтобы преодолеть вызовы изменения климата и обеспечить устойчивое будущее для нашей страны".

Во время форума было проведено множество мероприятий, включая панельные сессии, презентации и другие формы взаимодействия, предоставляющие возможность глубоко изучить проблемы климатического изменения, собрать различные мнения и идеи, а также разработать конкретные рекомендации и решения для позиции к КС-28.

Форум охватил широкий спектр тем, включая политику по изменению климата, энергетику, устойчивость и адаптацию, а также улучшение взаимодействия между государственными, академическими, частным и гражданским секторами.

В результате форума была проделана следующая работа:

-Выработка предложений от гражданского общества, частного сектора, молодёжи и академического круга для национальной позиции к КС-28 РКИК ООН 2023 года;

- Формирование предложений и рекомендаций по направлениям энергетики, воды и ледников;

- Выработка рекомендаций по улучшению участия секторов в адаптации и митигации изменения климата для укрепления стратегических планов;

- Формирование предложений и рекомендаций по достижению углеродной нейтральности Кыргызской Республики к 2050 году;

- Формирование предложений и рекомендаций для внесения изменений в национальную политику в области климата;

- Активное участие общественности в процессе принятия решений по изменению климата.

Национальный форум по вопросам изменения климата в Кыргызстане представил собой важное событие для обеспечения устойчивого развития. Участники готовы объединить свои усилия, чтобы сделать активный вклад в решение проблемы климатических изменений и создать более устойчивое будущее для всех.