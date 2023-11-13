Владелец ЦУМа Анвар Габбазов за связь с Камчы Кольбаевым объявлен в розыск

ГКНБ КР по фактам легализации преступных доходов в отношении членов ОПГ Камчы Асанбека и отдельных субъектов предпринимательства, осуществляющих финансирование организованных преступных групп, заочно предъявлено обвинение Габбазову (ныне Маметов) Анвару Ильшатовичу, являющегося владельцем ТЦ "ЦУМ-Айчурек". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, в ходе следствия было установлено, что Анвар Габбазов через своего помощника Рамонова подарил Камчы Асанбеку бронированную автомашину марки Mercedes Benz 222.

"Автомашина была приобретена за личные денежные средства Анвара Габбазова. В октябре 2020 года им было передано указанное авто бывшему премьер-министру КР Сапару Исакову после освобождения из мест лишения свободы.

Необходимо отметить, что 5 октября 2020 года автомашина получила пулевые повреждения на площади "Ала-Тоо" Бишкека, когда в ней находились СапараИсаков и отдельные политики.

Вместе с тем, в рамках уголовного дела получены сведения о том, что Анвар Габбазов и Камчы Асанбек вместе с аффилированными лицами завладели незаконным путем территорией бывшего пансионата "ЗИЛ" площадью 42 га, стоимостью 15 млн. долларов США, которая была оформлена на подставных лиц. .

Кроме этого, выявлены факты ведения общих финансовых дел и сотрудничества Анвара Габбазова с Камчы Асанбеком. В частности, Анвар Габбазов приобрел дорогостоящую квартиру расположенного в одном из престижных районов г.Бишкек, квартира ранее была оформлена на близкого родственника К. Асанбека, а также коттедж в ЦО "Каганат", расположенный в г.Чолпон-Ата, Иссык-Кульской области.

В настоящее время Анвар Габбазов объявлен в международный розыск, проводятся следственно-оперативные мероприятия. В случае имеющейся информации о местонахождении вышеуказанного лица, просим сообщить в ГКНБ КР по тел.0312 66-04-75, 0312 66-65-04.