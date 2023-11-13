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Рузиеву напомнили, что гостелеканал не освещает частные судебные процессы

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В УТРК Иссык-Кульской области опровергли заявление правозащитника Камиля Рузиева о том, что управление ГКНБ по Иссык-Кульской области запретило журналистам областного телевидения показывать сюжет о судебном процессе с его участием:

"Информация, представленная Камилем Рузиевым и опубликованная на 24.kg, не соответствует действительности. "УТРК Иссык-Кульской области" никогда не транслировало судебные разбирательства правозащитника Рузиева, и утверждение о давлении со стороны областного управления ГКНБ не соответствует действительности. Репортер ТВ-канала по личной инициативе оказался на судебном процессе. Однако правозащитник быстро использовал этот случай, придав ему политический оттенок и сделав ложное заявление о давлении спецслужб региона.

Утверждение о давлении и увольнении журналиста не соответствует действительности; и он продолжает работать в отделе новостей. Расцениваем такую ложную информацию как попытку провокации между телеканалом и определенными сторонами. В случае, если Рузиев захочет осветить свое судебное разбирательство, то мы советуем обратиться к другим телеканалам".


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URL: https://www.vb.kg/433429
Теги:
Иссык-Кульская область, КТРК
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