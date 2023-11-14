5 дней в Боомском ущелье будет производиться спуск камней

С 13 по 17 ноября 2023 года (кроме субботы и воскресенья) на 129 км автодороги Бишкек- Нарын-Торугарт Боомского ущелья будут производиться работы по спуску опасных камней, с учетом погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба "Кыргыз темир жолу".

По ее данным, работы будут проведены в светлое время суток после частичного перекрытия автодороги сотрудниками ГУОБДД МВД КР с 9:00 до 15:00 по местному времени. Во время очистки дороги транспорт будет направлен по одной полосе. При накоплении более 30-40 единиц автотранспорта работы по спуску камней прекращаются, и проводится пропуск автотранспорта.

"Кыргыз темир жолу" просит заранее планировать маршрут передвижения на автотранспорте.