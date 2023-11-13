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В Бишкеке двое парней уличены в краже телефонов

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В Бишкеке двое парней уличены в краже телефонов. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, 12 октября в милицию обратилась гражданка И.К. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в указанный день примерно в 23:00 часов, находясь в салоне одного из маршрутных такси на пересечении проспекта Чуй и 7-Апреля, тайно из кармана куртки похитили мобильный телефон марки "Poco x4" стоимостью 20 тысяч сомов. После чего скрылись в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 205 (кража) УК КР.

По горячим следам оперативниками были задержаны граждане И.К. 2004 года рождения и Ж.А. 2004 года рождения, ранее неоднократно судимые за совершение аналогичных фактов преступлений.

Решением суда парни отправлены в СИЗО-1 на два месяца

При проведении соответствующих мероприятий у подозреваемых лиц обнаружены и изъяты 5 мобильных телефонов, среди которых находился ранее похищенный мобильный телефон потерпевшей.

В настоящее время установлена их причастность в совершении других аналогичных фактов преступлений.


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URL: https://www.vb.kg/433435
Теги:
задержание, кража, Бишкек, СИЗО
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