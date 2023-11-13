Вице-мэр Оша и владелец отеля "Классик" пришли к мирному соглашению

Вице-мэр Оша Замир Юсупов и владелец отеля "Классик" Жанибек Ажимаматов пришли к мирному соглашению. Об этом редакции vb.kg сообщил пресс-секретарь мэрии города Ош Жумамидин Сулайманкулов.

По его словам, тем самым конфликт между чиновником и бизнесменом был исчерпан.

Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что Ошская городская прокуратура приступила к рассмотрению жалобы владельца гостиницы "Классик".

По данным издания, директор отеля "Классик" Жаныбек Ажимаматов обратился в Ошский городской кенеш и заявил, что на него оказывается давление. В своей жалобе он сообщил, что вице-мэр Замир Юсупов и советник мэра Абдушукур Джураева требовали от него бесплатного фуршета в гостинице.