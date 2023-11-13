В Бишкеке мужчина избил ухажера своей бывшей жены. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района.

По ее данным, 8 октября 2023 года в милицию обратился гражданин П.В. с просьбой принять меры в отношении гражданина В.В., который 8 октября текущего года, примерно в 17:00 часов, находясь в 8 микрорайоне, на почве ревности избил и нанес телесные повреждения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 131 (Причинение менее тяжкого вреда здоровью) УК Кыргызской Республики и назначены все необходимые экспертизы.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин В.В., 1969 года рождения.

Решением суда мужчин отправлен в СИЗО-1 на один месяц.

В настоящее время расследование продолжается.