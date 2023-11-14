В Бишкеке открылся новый сквер и велодорожка

В столице открылся новый сквер и велодорожка. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, новый сквер расположен в жилом массиве "Ынтымак" Ленинского района, на пересечении улиц Садырбаева и Сакалдуу.

Церемония открытия состоялась с участием представителей Бишкекского городского кенеша, акима Ленинского района, заместителя начальника Управления капитального строительства, а также горожан.

В сквере предусмотрены детская площадка, воркаут зона и велосипедные дорожки. По периметру была установлена ирригационная система и освещение, произведены работы по укладке брусчатки и посажены деревья.

Отметим, общая площадь сквера составляет 0,60 га.

На сегодняшний день все строительно-монтажные работы по благоустройству территории сквера завершены.

Строительные работы велись подрядной организацией АООТ "Ак-Бата".

Также от улицы Семетей до улицы Масалиева построили велодорожку и тротуар. Общая протяженность пешеходной зоны составляет 2,7 км, ширина 3 метра, а ширина велодорожки 2 метра.

В свою очередь для полива зеленых насаждений установили ирригационные системы. Для удобства горожан благоустроили остановочный комплекс, в скором времени будет установлен сам комплекс с дорожными знаками.

Строительные работы выполнены муниципальным предприятием "Бишкекасфальтсервис".