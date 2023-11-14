Будьте осторожны: Нацбанк предупреждает о мошенничестве в сфере трейдинга

Национальный банк Кыргызской Республики предупреждает, что отдельные лица предлагают услуги профессионального трейдера, предъявляя фальшивую лицензию на осуществление лицензируемого вида деятельности, выданную Национальным банком. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Официально сообщаем, что Национальный банк не выдавал никаких лицензионно-разрешительных документов гражданке И.М.и не лицензирует брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг.

Национальный банк рекомендует не вступать в какие-либо договорные взаимоотношения с подобными гражданами и не передавать им свои финансовые средства.

В случае фактов мошенничества со стороны неизвестных лиц, предоставляющих услуги профессионального трейдера на основании лицензии, выданной Национальным банком, необходимо незамедлительно обратиться в органы внутренних дел.

Дополнительно отмечаем, что Национальный банк выдает разрешительные документы только банкам, микрофинансовым, платежным организациям, кредитным союзам и обменным бюро.

Национальный банк призывает граждан быть внимательными и осторожными. Напоминаем о необходимости тщательного ознакомления со всеми документами, регламентирующими отношения между сторонами (лицензии, свидетельства об учетной регистрации, договоры, соглашения и т.д.) и перепроверять любую информацию в официальных источниках.

При обнаружении предложений подозрительных лиц и по всем вопросам, входящим в компетенцию Национального банка, обращаться в Национальный банк по электронной почте mail@nbkr.kg или по телефону: +996 (312) 61-04-86", - говорится в сообщении Нацбанка.