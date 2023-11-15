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Эмиль Токтошев: Иностранцы не должны приезжать в Кыргызстан для охоты

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- Назгуль Абдыразакова
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В Индии депутат Жогорку Кенеша Эмиль Токтошев пришел в восхищение от фототуризма. Об этом на своей странице в соцсети сообщил сам народный избранник.

"Я несколько раз говорил в парламенте, что иностранные туристы не должны приезжать к нашей красивой природе с оружием для охоты, а лучше приезжать на фотоохоту.

Во время нашей поездки в Индию я увидел и восхитился развитием фототуризма. В горах Ладакха в Индии уже давно развёрнут подобный туризм, куда стекаются люди со всего мира, внося большой вклад в экономику страны. Охота уже давно запрещена, и никаких животных не отстреливают. Животные не боятся людей и поэтому мирно гуляют по близлежащим местам.

Мы же губим собственную природу и сами убиваем животных. Мы должны оставить нашу природу будущему поколению", - написал Токтошев.

Отметим, что в настоящее время депутат Жогорку Кенеша Эмиль Токтошев находится в составе делегации в туристическом регионе Ладакх, расположенном на севере Индии. Это поездка осуществлена по приглашению международной организации Snow Leopard Trust, занимающейся сохранением леопардов.


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URL: https://www.vb.kg/433445
Теги:
Индия, снежный барс, туризм, фотография, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Депутат
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