Воспитанники СДЮШОР стали призерами чемпионата Азии по боксу

Воспитанники специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по спортивным единоборствам стали призерами чемпионата Азии по боксу среди молодежи 2005-2006 г.р. и юношей 2007-2008 г.р. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в составе сборной молодежной команды в весовой категории 80 кг честь Кыргызстана защищал учащийся СДЮШОР, кандидат в мастера спорта, чемпион КР Мухаммед Дурсунов. В полуфинальном поединке спортсмен уступил сопернику из Узбекистана и стал обладателем бронзовой медали.

В состав юношеской сборной команды республики вошли двое учащихся СДЮШОР:

- чемпион Кыргызстана 2023 года в весовой категории 63 кг Ахмади Арваз;

- чемпион Кыргызстана 2023 года в весовой категории 66 кг Рамазан Исаев.

В четвертьфинале Ахмади победил спортсмена из Индии, в поединке за выход в финал со счетом 5:0 победил иранца, и уже в финале уступил спортсмену из Туркменистана и завоевал серебряную медаль.

Рамазан Исаев в четвертьфинале победил соперника из Ирака, а в поединке за выход в финал проиграл боксеру из Казахстана и стал бронзовым призером.

Отметим, соревнования проходили с 21 октября по 3 ноября 2023 года в городе Астана (Казахстан). В чемпионате приняли участие спортсмены из 22 стран мира.