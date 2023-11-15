Рассматривается применение SCAFFOLD карт в профлицеях Кыргызстана

Представители Республиканского научно-методического центра Министерства образования и науки Кыргызской Республики во главе с директором Акпаралы Карабаевым и команда проекта ЕС DARYA, - Кристин Хемшемайер и Ева Янсова, национальный фасилитатор Масума Баширова провели консультативную встречу по применению карточек Scaffold в профессиональных лицеях. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования

По ее данным, пилотирование применения карточек Scaffold планируется на следующий учебный год.

Добавим, что проект ЕС DARYA сосредоточен на профессиональном образовании и обучении, развитии навыков. Проект финансируется Европейским Союзом.

Справка: Scaffold - это набор карточек для педагогов по разработке учебных мероприятий. В основу набора карточек положены европейские рамки по личностным, социальным, цифровым, предпринимательским умениям, способности к обучению и компетенциям устойчивого развития.