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В Бишкеке появился мурал по фильму "Алые маки Иссык-Куля"

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- Назгуль Абдыразакова
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На торце здания на пересечении улиц Байтик Баатыра и Кулатова появился новый мурал, посвященный фильму "Алые маки Иссык-Куля", снятый великим кинорежиссером, народным артистом Кыргызской Республики Болотбеком Шамшиевым, где главную роль сыграла Айтурган Темирова, народная артистка Кыргызской Республики и супруга режиссера. Об этом сообщает столинчный муниципалитет.

По его данным, боковую часть здания украсили художники творческой группы "KyzArt" по заказу и инициативе страховой компании Джубили Кыргызстан (ЗАО "Jubilee Kyrgyzstan Insurance Company").

Мурал создан в целях сохранения памяти о наследии Кыргызстана и о человеческих ценностях, отраженных в творчестве Болотбека Шамшиева.

Отметим, что акимиатом Первомайского района и МП "Бишкекглавархитектура" оказано содействие в выборе локации.


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URL: https://www.vb.kg/433457
Теги:
кино, Бишкек, Болот Шамшиев, мурал
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