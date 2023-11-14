В Бишкеке появился мурал по фильму "Алые маки Иссык-Куля"

На торце здания на пересечении улиц Байтик Баатыра и Кулатова появился новый мурал, посвященный фильму "Алые маки Иссык-Куля", снятый великим кинорежиссером, народным артистом Кыргызской Республики Болотбеком Шамшиевым, где главную роль сыграла Айтурган Темирова, народная артистка Кыргызской Республики и супруга режиссера. Об этом сообщает столинчный муниципалитет.

По его данным, боковую часть здания украсили художники творческой группы "KyzArt" по заказу и инициативе страховой компании Джубили Кыргызстан (ЗАО "Jubilee Kyrgyzstan Insurance Company").

Мурал создан в целях сохранения памяти о наследии Кыргызстана и о человеческих ценностях, отраженных в творчестве Болотбека Шамшиева.

Отметим, что акимиатом Первомайского района и МП "Бишкекглавархитектура" оказано содействие в выборе локации.