Президент КР заложил капсулу для высотной гостиницы "Manas Tower 45"

Президент Садыр Жапаров сегодня, 14 ноября, заложил капсулу под фундамент строительства первого в истории страны высотного многофункционального гостиничного комплекса "Manas Tower 45" в г. Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, в истории страны подобный высотный комплекс строится впервые, в его реализации задействовано управление делами президента Кыргызской Республики и зарубежные инвесторы. Завершить строительство планируется в течение 2,5 - 3 лет.

Проектом предполагается, что комплекс здания состоит из 45 этажей, включает в себя пятизвездочный отель, бизнес-центр, конференц-залы, рестораны, гипермаркет, более 20 тыс. торговых площадей и подземную автостоянку на 600 легковых автомобилей.

"Наши предки, прожившие десятки веков, завещали новому поколению независимость. В свою очередь, подрастающее поколение обязано оберегать и сохранить наш прекрасный Кыргызстан. Мы твердо верим, что выполним наследие наших предков, построим развитую страну, сильное государство, осуществим благородные цели по передаче его нашим потомкам", - отметил Садыр Жапаров.

Президент подчеркнул, что сегодня отмечается быстрый темп развития строительной отрасли в стране. Государственная политика направлена на создание благоприятных условий для успешной работы инвесторов в любой сфере, для чего предусмотрены различные преференции и льготы.

Он добавил, что в Кыргызстане наряду с внутренним туризмом растет зарубежный туризм. Расширяется и география сотрудничества в сфере бизнеса и предпринимательства. В результате этого увеличивается количество гостей из стран ближнего и дальнего зарубежья. Кроме того, проводится множество международных мероприятий, саммитов и конференций. В таких условиях рост спроса на базы отдыха с высоким и качественным уровнем ожидания и обслуживания гостей является закономерным явлением.

Глава государства выразил уверенность в том, что этот гостиничный комплекс, будет отличаться современным дизайном, придаст красоту городу и будет удобным зданием с комфортными условиями для гостей столицы. Отель станет одним из уникальных и узнаваемых зданий в городе, который будет развиваться. Также Садыр Жапаров уверен в том, что в будущем вокруг этого отеля построят еще вырастут комплексы, центры, которые будут обслуживать жителей и гостей города на мировом уровне.

Садыр Жапаров сообщил, что согласно проекту, на самом верху здания расположится вертолетная и панорамная площадка, которые дадут возможность жителям и гостям города с высоты более 200 метров полюбоваться красотой Бишкека. В комплексе также будут расположены торговые точки, которые обеспечат население рабочими местами.

В завершение выступления президент пожелал столице Кыргызстана процветания, чтобы в городе было много зданий и сооружений, которые будут производить впечатление на иностранных гостей.