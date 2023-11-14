Погода
$ 89.37 - 89.72
€ 94.85 - 95.85

Президент КР заложил капсулу для высотной гостиницы "Manas Tower 45"

370  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Садыр Жапаров сегодня, 14 ноября, заложил капсулу под фундамент строительства первого в истории страны высотного многофункционального гостиничного комплекса "Manas Tower 45" в г. Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, в истории страны подобный высотный комплекс строится впервые, в его реализации задействовано управление делами президента Кыргызской Республики и зарубежные инвесторы. Завершить строительство планируется в течение 2,5 - 3 лет.

Проектом предполагается, что комплекс здания состоит из 45 этажей, включает в себя пятизвездочный отель, бизнес-центр, конференц-залы, рестораны, гипермаркет, более 20 тыс. торговых площадей и подземную автостоянку на 600 легковых автомобилей.

"Наши предки, прожившие десятки веков, завещали новому поколению независимость. В свою очередь, подрастающее поколение обязано оберегать и сохранить наш прекрасный Кыргызстан. Мы твердо верим, что выполним наследие наших предков, построим развитую страну, сильное государство, осуществим благородные цели по передаче его нашим потомкам", - отметил Садыр Жапаров.

Президент подчеркнул, что сегодня отмечается быстрый темп развития строительной отрасли в стране. Государственная политика направлена на создание благоприятных условий для успешной работы инвесторов в любой сфере, для чего предусмотрены различные преференции и льготы.

Он добавил, что в Кыргызстане наряду с внутренним туризмом растет зарубежный туризм. Расширяется и география сотрудничества в сфере бизнеса и предпринимательства. В результате этого увеличивается количество гостей из стран ближнего и дальнего зарубежья. Кроме того, проводится множество международных мероприятий, саммитов и конференций. В таких условиях рост спроса на базы отдыха с высоким и качественным уровнем ожидания и обслуживания гостей является закономерным явлением.

Глава государства выразил уверенность в том, что этот гостиничный комплекс, будет отличаться современным дизайном, придаст красоту городу и будет удобным зданием с комфортными условиями для гостей столицы. Отель станет одним из уникальных и узнаваемых зданий в городе, который будет развиваться. Также Садыр Жапаров уверен в том, что в будущем вокруг этого отеля построят еще вырастут комплексы, центры, которые будут обслуживать жителей и гостей города на мировом уровне.

Садыр Жапаров сообщил, что согласно проекту, на самом верху здания расположится вертолетная и панорамная площадка, которые дадут возможность жителям и гостям города с высоты более 200 метров полюбоваться красотой Бишкека. В комплексе также будут расположены торговые точки, которые обеспечат население рабочими местами.

В завершение выступления президент пожелал столице Кыргызстана процветания, чтобы в городе было много зданий и сооружений, которые будут производить впечатление на иностранных гостей.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/433460
Теги:
Садыр Жапаров, строительство, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  