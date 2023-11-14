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В Кыргызстане хотят ввести мораторий на проверку бизнеса до конца 2024 года

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Министерство экономики и коммерции предложило ввести временный запрет (мораторий) на проведение проверок субъектов предпринимательства до 31 декабря 2024 года.

Соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение.

В справке-обосновании сообщается, что введение моратория обусловлено тем, что наблюдается рост жалоб со стороны предпринимателей на действия правоохранительных, налоговых и уполномоченных органов.

Введение моратория позволит минимизировать проведение необоснованных проверок субъектов предпринимательства и связанные с этим различные злоупотребления. Инициатива направлена на сдерживание коррупционных механизмов, сопровождающих процесс проверок, снижение административной нагрузки.

При этом ограничения не распространяются на проверки, осуществляемые:

  1. в рамках уголовного и гражданского судопроизводства;
  2. по заявлениям субъектов предпринимательства в соответствии с законодательством КР;
  3. по запросам государственных органов других стран;
  4. по заявлениям физических и юридических лиц;
  5. таможенной службой в отношении товаров, находящихся под таможенным контролем.

Источник: kabar.kg


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URL: https://www.vb.kg/433461
Теги:
бизнес, проверки, Кыргызстан
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