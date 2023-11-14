В Кыргызстане хотят ввести мораторий на проверку бизнеса до конца 2024 года

Министерство экономики и коммерции предложило ввести временный запрет (мораторий) на проведение проверок субъектов предпринимательства до 31 декабря 2024 года.
Соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение.
В справке-обосновании сообщается, что введение моратория обусловлено тем, что наблюдается рост жалоб со стороны предпринимателей на действия правоохранительных, налоговых и уполномоченных органов.
Введение моратория позволит минимизировать проведение необоснованных проверок субъектов предпринимательства и связанные с этим различные злоупотребления. Инициатива направлена на сдерживание коррупционных механизмов, сопровождающих процесс проверок, снижение административной нагрузки.
При этом ограничения не распространяются на проверки, осуществляемые:
Источник: kabar.kg