Заведующий кафедры КРСУ был уличен в незаконных поборах со студентов

ГКНБ КР были выявлены факты незаконных денежных поборов со стороны ответственных лиц из числа работников Кыргызско-Российского славянского университета им. Б.Н. Ельцина (КРСУ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Так, один из руководителей кафедры указанного университета О.Б.С. и методист-лаборант Ш.Ж.Б. были уличены в незаконных поборах денежных средств со студентов за положительные оценки на экзаменах, закрытия академических задолженностей и т.д.

В настоящее время по указанному факту проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению иных ответственных лиц причастных противоправному деянию. В свою очередь О.Б.С. и Ш.Ж.Б. уволены с работы".