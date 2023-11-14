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Заведующий кафедры КРСУ был уличен в незаконных поборах со студентов

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ГКНБ КР были выявлены факты незаконных денежных поборов со стороны ответственных лиц из числа работников Кыргызско-Российского славянского университета им. Б.Н. Ельцина (КРСУ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Так, один из руководителей кафедры указанного университета О.Б.С. и методист-лаборант Ш.Ж.Б. были уличены в незаконных поборах денежных средств со студентов за положительные оценки на экзаменах, закрытия академических задолженностей и т.д.

В настоящее время по указанному факту проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению иных ответственных лиц причастных противоправному деянию. В свою очередь О.Б.С. и Ш.Ж.Б. уволены с работы".


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URL: https://www.vb.kg/433464
Теги:
ГКНБ, поборы, Кыргызстан
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