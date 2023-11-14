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В Бишкеке 16-17 ноября будут введены ограничения на отдельных улицах

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16-17 ноября 2023 года в Бишкеке пройдет осенняя сессия межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств.

Во время проезда делегаций временно будут перекрываться следующие участки автодорог:

﻿﻿

  1. от аэропорта "Манас" по улице Фучика до проспекта Жибек-Жолу;
  2. ﻿﻿по проспекту Жибек-Жолу до проспекта Манаса;
  3. ﻿﻿по проспекту Манаса и улице Ч. Айтматова до Госрезиденции;
  4. ﻿﻿от ул. Б. Баатыра по ул. Медерова до ул. Юнусалиева.

Уважаемые граждане и гости столицы! В связи с важностью проводимых мероприятий просим Вас отнестись с пониманием к введенным ограничениям, и во избежание заторов и пробок на дорогах соблюдать Правила дорожного движения и культуру поведения на дорогах, не оставлять транспортные средства вдоль указанных улиц.

В зависимости от ситуаций, если другие дороги будут закрываться, будет предоставлена дополнительная информация.


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URL: https://www.vb.kg/433465
Теги:
СНГ, Бишкек
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