В Бишкеке 16-17 ноября будут введены ограничения на отдельных улицах

16-17 ноября 2023 года в Бишкеке пройдет осенняя сессия межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств.
Во время проезда делегаций временно будут перекрываться следующие участки автодорог:
Уважаемые граждане и гости столицы! В связи с важностью проводимых мероприятий просим Вас отнестись с пониманием к введенным ограничениям, и во избежание заторов и пробок на дорогах соблюдать Правила дорожного движения и культуру поведения на дорогах, не оставлять транспортные средства вдоль указанных улиц.
В зависимости от ситуаций, если другие дороги будут закрываться, будет предоставлена дополнительная информация.