В Бишкеке 16-17 ноября будут введены ограничения на отдельных улицах

16-17 ноября 2023 года в Бишкеке пройдет осенняя сессия межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств.

Во время проезда делегаций временно будут перекрываться следующие участки автодорог:

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от аэропорта "Манас" по улице Фучика до проспекта Жибек-Жолу; ﻿﻿по проспекту Жибек-Жолу до проспекта Манаса; ﻿﻿по проспекту Манаса и улице Ч. Айтматова до Госрезиденции; ﻿﻿от ул. Б. Баатыра по ул. Медерова до ул. Юнусалиева.

Уважаемые граждане и гости столицы! В связи с важностью проводимых мероприятий просим Вас отнестись с пониманием к введенным ограничениям, и во избежание заторов и пробок на дорогах соблюдать Правила дорожного движения и культуру поведения на дорогах, не оставлять транспортные средства вдоль указанных улиц.

В зависимости от ситуаций, если другие дороги будут закрываться, будет предоставлена дополнительная информация.