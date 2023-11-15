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На бывшего главу КНБ РК Карима Масимова завели ещё два уголовных дела

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Против бывшего главы КНБ РК Карима Масимова возбуждено два новых уголовных дела по подозрению в получении взятки в особо крупном размере и в отмывании "преступных" денег, сообщает СМИ.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, экс-председатель Комитета национальной безопасности РК подозревается в получении крупной взятки, а также отмывании денег и имущества, которые были получены преступным путем. В связи с новым расследованием Масимов был доставлен в столичный следственный изолятор из колонии, где он отбывал наказание.

Напомним, Каримов Масимов, возглавлявший КНБ страны с 2016 года, был взят под стражу после массовых протестов, вспыхнувших по всему Казахстану в январе 2022 года.

В апреле 2023 года суд приговорил Масимова к 18 годам тюремного заключения по обвинению в госизмене, насильственном захвате власти и превышении власти. Виновными по этой же статье были признаны и его бывшие заместители: Ануар Садыкулов, Даулет Ергожин и Марат Осипов. Они получили от 3 до 16 лет лишения свободы.

В начале августа этого года осужденные были этапированы в исправительную колонию общего режима, в город Усть-Каменогорск.


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URL: https://www.vb.kg/433466
Теги:
Казахстан, суд
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