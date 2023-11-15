Американцы присматриваются к кыргызским гидроресурсам?

Деньги на технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта строительства Камбартинской ГЭС-1 (Камбар-Ата-1) даст Всемирный банк. Речь идет о 5 млн долларов. Деньги невеликие, но даже за них кыргызским потребителям электроэнергии придется немало заплатить. Буде, конечно, эту ГЭС построят, что само по себе является туманной перспективой, пишет ВЭС24.

Дыхание Бреттон-Вуда

Камбартинская ГЭС-1 – объект чрезвычайно важный. Введение его в строй позволит решить огромное количество социально-экономических проблем республики. Шутка ли, проект ГЭС предполагает строительство гидроэлектростанции мощностью 1860 МВт, объемом водохранилища 5,4 млрд кубометров. ГЭС будет ежегодно производить в среднем 5,6 млрд кВт/ч электроэнергии. Это серьезные цифры. Правда, они исходят от предыдущего ТЭО, разработанного в 2014 году. Стоимость всего проекта тогда оценивалась почти в 3 млрд долларов. Сегодня называют цифры в 4-5 млрд.

Кыргызстану, в отличие от других стран региона, испытывающему грандиозный энергодефицит (или имеющему риск столкнуться с ним), повезло: у него есть гидроресурсы и возможность их использовать. Однако не все так просто. Во-первых, построить ГЭС – это не ишака купить, это сложно, тем более для Кыргызстана, растерявшего в постсоветский период технический и научный потенциал, бывший некогда. Нужна помощь, инвестиции, подрядчики, етс. Во-вторых, обилие революций и, скажем мягко, определенная специфика политико-экономического уклада республики, немного напоминающего повальную коррупцию, тоже не способствуют завершению проекта.

Теперь к доброму Всемирному банку. Как известно, указанный банк, несмотря на свое пафосное название, претендующее на универсализм, суть ребенок Бреттон-Вудской конференции, состоявшейся в 1944 году и определившей мировой финансовой порядок в рамках гегемонизма США в Западном полушарии. Иначе говоря, Всемирный банк – это неотъемлемая и важная часть Бреттон-Вудской финансовой архитектуры, где царствуют доллар, ФРС и печатный станок. Тот факт, что Всемирный банк раскошелился, пусть даже на сравнительно небольшую сумму, в пользу проекта Камбартинской ГЭС-1, говорит только об одном – в проекте заинтересованы США. Что из это следует? Сейчас поразмышляем.

Энергетика – нервная и доходная точка

Считать Вашингтон и его финансовые структуры Санта-Клаусом с мешком подарков – верх идиотизма, но, мы полагаем, что так никто и не думает. Интерес США к электрогенерирующим объектам Кыргызстана объясняется двумя простыми причинами. Первая, это, разумеется, деньги… Кто-то может удивиться: Кыргызстан – небогатое государство, какие деньги можно взять с республики? Не скажите, с миру по нитке, Байдену рубаха, как говорится. Вторая причина – политическое влияние. Очевидно, что те силы, которые держат в кулаке главные жизненные артерии страны – а электрогенерация как раз такая артерия – держат в кулаке и ее политическую элиту и нити управления.

Теперь к рубахам, то бишь деньгам. Разумеется, дабы отбить потенциальные инвестиции американских заинтересантов в проекте ГЭС, в ее обоснование априори закладывается повышение тарифов для пользователей. Причем, вероятно, весьма существенное, поскольку, исходя из имеющихся планов, окупить объект хотят уже к 2030 году, что, на наш взгляд, совершенно нереально, если только не сдирать с кыргызов три шкуры. Впрочем, зная "инвестиционные модели" американцев (только не надо говорить, что американский бизнес – это одно, а американское государство – это другое), такой расклад вполне можно допустить.

Как бы то ни было, но повышение тарифов делает предприятие весьма привлекательным для Вашингтона не только с политической или даже геополитической стороны, но и с вполне коммерческой. Повторим еще раз: Кабар-Ата-1 – это важный и необходимый элемент энергообеспечения Кыргызстана, и именно поэтому запускать туда американцев, которые, конечно, не удовлетворятся им, а продолжат движение, например, в сторону Верхне-Нарынского каскада ГЭС, весьма опасно. Спору нет, все эти объекты необходимо достроить, но является ли раз умной ценой тот факт, что водная энергогенерация в республике перейдет в руки американцев или аффилированных с ними корпораций – большой вопрос.