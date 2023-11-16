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Трампу разрешили участвовать в выборах президента США

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- Светлана Лаптева
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Суд в штате Мичиган разрешил бывшему президенту США Дональду Трампу участвовать в выборах главы государства, которые пройдут в следующем году, несмотря на его роль в штурме Капитолия. Об этом сообщает AP.

Инстанция отвергла аргументы, утверждающие, что роль политика в штурме Капитолия, который произошёл в 2021 году, ограничивает его право вновь избираться на пост президента Соединённых Штатов. Аналогичные слушания ранее начались в Колорадо и Миннесоте. Сам Трамп назвал эти судебные разбирательства вмешательством в выборы.

Напомним, 6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа, который тогда занимал пост президента США, устроили акцию протеста, ворвались в Капитолий в Вашингтоне и сорвали заседание, на котором должны были утвердить победу на выборах демократа Джо Байдена. В результате беспорядков погибли пять человек, в том числе сотрудник правоохранительных органов. Позже более чем 300 участникам штурма Капитолия предъявили обвинения. Суд по делу Трампа о штурме Капитолия назначен на 4 марта 2024 года.


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URL: https://www.vb.kg/433474
Теги:
выборы, США, Дональд Трамп
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