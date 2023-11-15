Узбекистану предложили открыть авиарейсы из Ташкента на Иссык-Куль и в Ош

Открытие прямых дешевых рейсов из Ташкента на Иссык-Куль и в Ош обсуждалось на встрече президента Фонда поддержки развития туризма в Кыргызской Республике Абылкасыма Шерниязова с первым заместителем председателя Комитета по туризму Республики Узбекистан Джамшидом Абдусаламовым. Об этом сообщает пресс-служба Фонда поддержки развития туризма в КР.

"Это только одно из направлений сотрудничества. Среди других - организация комбинированных туров по Узбекистану и Кыргызстану, запуск совместных авиарейсов Токио-Ташкент-Бишкек, благоустройство контрольно-пропускного пункты "Маданият", продление регистрации туристов на паритетной основе.

Кроме того, говорили об открытии рейса от города Ош до границы с Узбекистаном, выполнять который можно на автобусах, произведенных в Самарканде. Узбекская сторона готова предоставить их в лизинг".