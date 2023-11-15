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В Бишкеке трое парней, угрожая пистолетом, похитили iPhone и деньги

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке двое парней, угрожая пистолетом, похитили iPhone и деньги. Об этом сообщает пресс-служба УВД Первомайского района.

По ее данным, 26 октября в милицию обратился гражданин А.Б. c просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в указанный день, примерно 00:30 часов ночи находясь возле в одном из увеселительных заведений по проспекту Ч.Айтматова, угрожая неустановленным пистолетом, открыто завладели мобильным телефоном марки "Айфон 11" стоимостью 60 тысяч сомов и через мобильное приложение перевили на свой счет 3 тысячи 500 сомов. После чего скрылись в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 207 (Разбой) УК Кыргызской Республики.

При проведении следственных оперативно-розыскных мероприятий были задержаны граждане

Задержаны граждане после следственных мероприятий: Т.А. (2000 г.р.), Б.Н. (2005 г.р.), К.Б. (2006 г.р.), которые были водворены в ИВС.

В рамках уголовного дела, в ходе проведения обысковых мероприятий сотрудниками милиции был обнаружен и изъят мобильный телефон, который признан вещественным доказательством и возвращен потерпевшему лицу.

В настоящее время устанавливается их причастность в совершении других аналогичных фактов преступлений. Расследование продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/433478
Теги:
задержание, кража, разбой, Бишкек
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